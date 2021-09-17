【疫苗抽獎】華懋2000萬抽獎結果今日公布 50名得獎者獲全年自助晚餐【附得獎者名單】
社會 13:11 2021/09/17
為鼓勵市民早日接種疫苗，華懋集團推出大抽獎支持疫苗計劃，獎品包括集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等，總值超過2,000萬元，而抽獎結果今日（17日）公布。
【疫苗接種】華懋集團推2000萬元抽獎活動 包括如心酒店全年自助晚餐。詳情即看：【下一頁】
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華懋表示，所有得獎者會於大抽獎公布日起計的10日內，以登記時提供的電郵地址，及流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知。華懋續指，得獎者於領取獎品時，須向主辦單位證明其資格，包括向其出示登記編號、香港身份證正本，及衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄。得獎者名單可點擊上述圖片或【按此前往】。
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責任編輯：曾卓鋒