【幫緊你應援團】動物義工分享營運狗場苦況　Tiger義賣籌款助毛孩

▲ Tiger受委託探訪慈善狗場。

ViuTV節目《幫緊你應援團》由MIRROR成員Lokman、Tiger及Alton伙拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，他們接受各式各樣的委託，為主角完成夢想，送出驚喜及暖意。

今晚一集，委託人是節目主持之一阿妹，她帶Tiger到動物庇護中心，向他介紹資深動物義工JoJo及燕姐。阿妹在狗場做了大約七、八年義工，見證愈來愈多善心人改善狗場的環境及設施。

▲ 了解營運環境。

阿妹每次回到狗場見到熟悉的狗狗，牠們都好像認得自己，但見到牠們仍在狗場，則代表牠們仍未找到一個真正的家，心情亦有點複雜。而首次到訪狗場的Tiger，落手落腳幫JoJo手為狗狗炮製晚飯，非常熱心。

▲ Tiger幫忙派狗飯。

營運狗場的經費龐大，阿妹表示曾經幫狗場義賣籌款，今次她跟Tiger再籌辦一次義賣，二人落力為狗場義賣，Tiger表示「把聲有少少攰」，現場反應非常熱烈，在短短2小時內沽清所有貨品。

▲ 協助義賣。

JoJo感動得落淚，指經營一個狗場真的很辛苦，有時做義賣會感到氣餒，但為了幫助一班小動物仍會繼續，她續指今次的經歷「好正」！

同場加演：梁朝偉訪問