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【幫緊你應援團】動物義工營運狗場遇困難　Tiger義賣籌款助毛孩

娛樂 12:59 2021/09/17

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

《幫緊你應援團》

ViuTV節目《幫緊你應援團》由MIRROR成員Lokman、Tiger及Alton伙拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，他們接受各式各樣的委託，為主角完成夢想，送出驚喜及暖意。

同場加演：梁朝偉《尚氣》訪問

Tiger為毛孩炮製晚飯

今晚一集，委託人是節目主持之一阿妹，她帶Tiger到動物庇護中心，向他介紹資深動物義工JoJo及燕姐。阿妹在狗場做了大約7、8年義工，見證愈來愈多善心人改善狗場的環境及設施。

阿妹每次回到狗場見到熟悉的狗狗，牠們都好像認得自己，但見到牠們仍在狗場，則代表牠們仍未找到一個真正的家，心情亦有點複雜。而首次到訪狗場的Tiger，落手落腳幫JoJo手為狗狗炮製晚飯，非常熱心。

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幫狗場義賣籌款

營運狗場的經費龐大，阿妹表示曾經幫狗場義賣籌款，今次她跟Tiger再籌辦一次義賣，二人落力為狗場義賣，Tiger表示「把聲有少少攰」，現場反應非常熱烈，在短短2小時內沽清所有貨品。

JoJo感動得落淚，指經營一個狗場真的很辛苦，有時做義賣會感到氣餒，但為了幫助一班小動物仍會繼續，她續指今次的經歷「好正」！

撰文 : TOPick柴犬出動

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