【尖子透視】沉醉在天文學的追星之夢 資優男生赴英國牛津修讀物理學碩士

城中熱話，當大人細路都追星的同時，各位家長又會否鼓勵子女拿一面Mirror出來，如實反照自己，認清方向，踏上追星之路？現在就讓我分享一個資優少年的追夢故事。

劉渙星是2019/20香港資優教育學苑(學苑)「傑出學生獎」得獎者，他於2014年成為學苑學員。喜歡詩詞歌賦的他，憑著他在人文學科及科學範疇的卓越表現，加入學苑後有機會接觸天文科學，透過觀星的真切體驗，頓悟到為何古代詩人可以寫出如此詩情畫意的作品。

從此，他對天文科學產生濃厚興趣，在學苑參加多個有關天文、物理的課程。他更落手落腳自製天文望遠鏡，成為不折不扣的天文發燒友。渙星於 2020/21學年獲教育局頒發香港卓越獎學金，赴英國牛津大學修讀物理學碩士課程，朝追星之夢進發！

▲ 劉渙星對天文科學有濃厚興趣。

若果你的子女有以下的資優特質，不妨考慮提名他們參加學苑的網上甄選學習課程。若他們能以合格成績完成課程，便可遞交提名資料，經過甄選後有機會成為學苑的學員。說不定，你的子女或會成為下一夥資優之星！

大部分人認為校內成績優異的學生就是資優生。但如果學生只著重校內學業成績，缺乏創意及對新事物的學習熱忱，其實也稱不上資優。相反地，有一些學生在校內成績平平，甚至未能發揮潛能，但對某個學科或特定領域的知識有熱切的追求，更會廢寝忘餐，自發去探討研究，甚至歇斯底里地追尋答案或目標，這種「發燒」的學習態度，正正是資優生的必備條件。

各位家長有沒有發現你的子女想像力豐富，常常語出驚人，有很多天馬行空的想法？每當遇到困難時，他能自發地提出很多具創意的解難方案，而且具有行動力，可以付諸實行，絕對不是紙上談兵。如果你的子女具備以上三個條件：中上程度的學習能力、創造力和學習熱忱，我們誠邀他們加入學苑，讓他的潛能得以培育及展現出來！

▲ 劉渙星現時在牛津大學修讀碩士課程。

學苑將於2021年9月24日舉辦自身提名簡介會，請於2021年9月21日正午12時前透過網上平台登記參加。想了解更多提名資訊，請瀏覽學苑網頁。



最新影片推介：