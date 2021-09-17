【移民紛爭】丈夫想帶30歲弟移民英國同住　港妻呻要煮多份︰我唔係嫁埋俾佢細佬

▲ 有人妻與丈夫計劃移民英國，但丈夫想帶30歲弟弟一齊移民兼同住。

移民潮再現，有家庭計劃移民英國、加拿大、澳洲等國家，移民是重大決定，最好一家人有商有量。本港有人妻在網上討論區分享，與丈夫計劃移民英國，但丈夫想帶30歲弟弟一齊移民兼同住，她大呻要同時照顧叔仔起居飲食。

該名人妻本周一（13日）於連登討論區，以「老公話要同佢細佬一齊住」為題發文，表示與丈夫計劃移民英國，其30歲叔仔也有意移民，於是兩兄弟講好一齊去，互相照應。樓主原以為屆時與叔仔做鄰居，其後丈夫跟她表示，想與弟弟同住，還要她煮飯加弟弟一份。樓主有感︰

唉，我係嫁俾佢一個，唔係嫁埋俾佢細佬喎……同埋屋企有其他男人，始終唔方便。

丈夫不把妻子當家人

丈夫自言家庭觀念如此，兄弟姊妹關係親密，更講出以下說話，令樓主感到不開心又委屈︰

佢話如果要喺家人同我之間揀，佢會揀家人。言下之意，我唔係佢家人？唔係老婆先係最close？

樓主指自己30歲出頭，與丈夫拍拖2年，結婚8年，不打算生孩子。丈夫為人專一，平日尚算愛錫她，但每提到原生家庭，她永遠次一等般。她覺得丈夫未意識自己已獨立成家，好像一個長不大的小孩，坦言對方是「裙腳仔」。

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拒照顧叔仔或現婆媳糾紛

叔仔似乎沒打算拍拖及結婚，她覺得如果對方是未成年小朋友理應照顧，但叔仔已30歲。她補充，叔仔健康正常，只是財力不足，不夠錢自己移民租一個單位。不過，如果她不願照顧叔仔，就出現另一難題︰

奶奶就會為咗煮飯俾細佬，一齊移民（本來奶奶唔想移），咁就變咗4個人一齊住，即係加多個婆媳糾紛……

樓主曾嘗過婆媳問題，因此不能接受這個方案。她指一切都是丈夫自行構思，而其實其弟沒提出過移民後一齊住，只是丈夫快一步為弟弟計劃，但沒問過她，也沒理會她的感受，她慨嘆「既然當我外人又同我結婚做咩呢？」

網民︰好大佬唔等於好老公

不少網民建議樓主與丈夫坦白說清楚，避免移民後沒彎轉。有網民留言，「同老公坦白啦，你有你底線」、「唔好去到先爆煲」、「好專一、好大佬唔等於好老公」、「你老公都唔會太care你感受」。但也有人認為「細佬得一個，老婆可以再搵」，勸樓主不要太計較。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳