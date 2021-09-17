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【疫苗獎賞】國泰伙機管局送2.5萬張機票抽獎　9月30日截止登記【附航點名單及參加方法】

社會 13:09 2021/09/17

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

國泰伙機管局送2.5萬張機票抽獎，9月30日截止登記。（經濟日報資料圖片）

機管局日前宣布，將送出國泰航空及香港快運5萬張機票，目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲及亞洲等不同航點，昨日起開始登記，9月30日截止，結果將於10月8日公布。

國泰於官網指，為響應政府新冠疫苗接種計劃，現送出2.5萬張免費機票，直飛往全球50多個目的地，已完成接種新冠疫苗的市民，就可參加抽獎；得獎者可獲國泰航空來回經濟客艙機票一套，由香港至隨機抽出的指定目的地。

目的地包括：

旅遊日期為領獎電郵發出日期起計

  • 以下目的地的航班機票的有效期為6個月：
    曼谷、北京、宿霧、成都、重慶、登巴薩(峇里島)、福岡、福州、杭州、河內、胡志明市、高雄、吉隆坡、名古屋、南京、大阪、檳城、金邊、布吉、青島、札幌、首爾、上海(浦東)、新加坡、台北、東京(成田)、廈門
     
  • 以下目的地的航班機票的有效期為12個月:
    阿姆斯特丹、奧克蘭、波士頓、布里斯本、芝加哥、科倫坡(可倫坡)、杜拜、法蘭克福、約翰內斯堡(約翰尼斯堡)、加德滿都、倫敦(希斯路)、洛杉磯、馬德里、曼徹斯特、墨爾本、米蘭、紐約(甘迺迪)、巴黎、珀斯(伯斯)、三藩市、悉尼(雪梨)、特拉維夫、多倫多、溫哥華、蘇黎世

參加抽獎方法如下：

  • 登入「亞洲萬里通」或馬可孛羅會會員賬戶
    以你的「亞洲萬里通」或馬可孛羅會登入，如果未有賬戶，可立即申請以上任何一個賬戶
  • 填寫表格
    你在會員資料中的姓名會預先填入抽獎登記表格中，輸入香港身份證號碼，及選擇喜好航點組別。 
  • 確認已接種疫苗
    確認已完成接種兩劑新冠疫苗，領取獎品時須提供相關證明
  • 提交表格
    檢查個人資料並提交表格

抽獎將於10月5日舉行，10月12日於國泰網站、《英文虎報》及《星島日報》刊登公布得獎結果，並會於10月8日透過參加者報名時提供的電郵地址通知個別得獎者。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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