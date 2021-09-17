【無理乘客】5歲女兒搭港鐵讓座反被罵沒家教　港媽心痛孩子自責︰係咪我唔乖

▲ 港媽心痛5歲女兒乘港鐵讓座，反被罵沒家教。

返工返學繁忙時段，港鐵擠滿人，一名港媽帶同5歲女兒乘港鐵返學，女兒看見車廂空位即坐下，在旁有名女乘客即表示「呢個位我要坐嘅」，女童聽後立即起身讓座，可是仍被追罵，女孩不明所以，事後問媽媽是否自己不乖而被罵，一直很自責，似留下陰影。

女乘客迫讓座

該名女童的媽媽於昨日（16日）在facebook群組「將軍澳主場」發帖，分享當天跟女兒乘港鐵的經歷，事發早上約7時，港媽揹著書包帶同5歲女兒上學，一上港鐵車廂，女兒見到有個位想坐，但前面有位女士站著，小朋友有禮貌地向她說「唔該借借」，然後坐下，可是被該女乘客迫讓座。

女人就對著阿女講「呢個位我要坐嘅」，阿女聽到立刻起身讓俾個女人坐，但對方又唔坐，對方企係度講「乜依家細路女咁冇禮貌、咁冇家教嘅」……

港媽為女兒抱不平

在場的媽媽聽後「火滾」嘗試解釋，並為女兒抱不平，向該女乘客說小朋友已讓回座位給她，可是她又不坐而一直責罵是很無理。

小朋友點會知道係你要坐啊？其實一個5-6歲的小朋友仲係好天真嘅，上車見到有位當然想坐低啦？小朋友既然起身要俾返你坐，你又唔坐，又係度講冇家教冇禮貌……

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女兒事後自責︰係咪我唔乖

女兒有感自己有禮貌地說「唔該借借」，知道別人想坐已立即起身讓座，卻被責備一直耿耿耿懷，向媽媽問個究竟。

之後阿女問點解個姨姨話我冇禮貌冇家教？我係咪唔乖？小朋友內心好自責……

同場其他乘客亦有批評該女乘客，指出她不應「幾十歲人同小朋友計較，小朋友咁細個」。

媽媽很心痛女兒，亦受此事影響心情，「今朝條氣真係唔順」、「心情係好差唔平衡」，表示女兒平日如乘港鐵坐下中途看到老人家上車，也會主動讓位。回想若當時女兒沒說「唔該借借」而被斥冇家教，她是會接受的。為人媽媽，看到女兒沒做錯事而被罵一直自責，很心酸。事後她有稱讚女兒，解釋讓座給那位女士已經做得很好，叫她不要記在心上。

網民建議跟小朋友傾談

有關帖文引起網民關注，很多人明白媽媽的氣憤，指出錯不在女孩，並建議媽媽留意小朋友自責或會造成陰影，要跟小朋友傾談，希望小朋友明白世界不同的人，可能有人自己生活不如意，將壞情緒發洩在他人身上，又或沒同理心，不懂在他人角度思考，教小朋友不要學。「同小朋友講，佢已經好叻有禮貌，下次有同樣情況，可以試下問人：請問呢個位有冇人坐。」等。更多網民留言如下︰

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責任編輯：王明芳