  • 32°C
香港時間 : 2021917日 (週五) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蜘蛛媽媽】「包山后」鄭麗莎攀石健美屢奪世界冠軍　從運動悟出人生觀：機會留給有準備的人

保健美顏 14:39 2021/09/17

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「包山后」鄭麗莎從運動悟出人生觀：機會留給有準備的人。

人稱「蜘蛛女」的兩屆包山后鄭麗莎（Lisa），是速度攀登世界冠軍及健體小姐世界冠軍，運動員的身份令她自小明白到「機會是留給有準備的人」。雖然如今鄭麗莎已經退役並成為4孩媽媽，但她對運動的熱愛不滅，仍努力學習其他運動，甚至希望以教練身份帶孩子參加跆拳道比賽。

鄭麗莎坦言自小就有點運動天分，所以在田徑運動上拿到一些成績。

鄭麗莎（Lisa）坦言自小就有點運動天分，所以在田徑運動上拿到一些成績，並入選港隊參與不同賽事。她同時有3個港隊身份，包括攀石、健美及體操港隊代表。由參加青年賽，到女子賽及公開賽，她大約用了10年時間，便奪得多項世界或亞洲的冠軍，包括：06年運動攀登世界杯速度賽世界冠軍、世界健美健身錦標賽世界健體小姐冠軍等等，可謂戰績彪炳。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

成為「包山后」

不過，雖然她在速度攀登項目代表港隊屢獲佳績，但因為這項運動不算起眼，所以她坦言未獲大眾認識。直至留意到長洲搶包山，她發現搶包山項目其實與攀石相似，兩者都屬於攀爬競速，亦要運用智慧和策略，而且長洲搶包山屬於非物質文化遺產的運動，很多人會看比賽直播。所以當她於2011及2012年勝出成為「包山后」後，大眾便開始認識她，更稱她為「蜘蛛女」。

鄭麗莎於2011及2012年勝出成為「包山后」。(香港經濟日報資料庫)

最新影片推介：中秋節特輯：半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅　公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士

成為四孩媽媽　與孩子齊學跆拳道

後來，鄭麗莎於13年結婚，14及16年分別誕下長子及3胞胎。成為四孩媽媽後，雖然鄭麗莎重心轉為家庭，但她仍熱愛運動，轉而學跆拳道和打泰拳，又會嘗試詠春、踩單車、滑水等。

每項運動都找個目標給自己，多項運動同步學習，變到「百足咁多爪」。

「包山后」鄭麗莎(Lisa)，是速度攀登世界冠軍及健體小姐世界冠軍。

另外，她又希望與孩子一起訂立目標，讓孩子接觸跆拳道，與他們由零開始學習，將自己懂的跆拳道技術教導孩子。同時她會繼續考跆拳道帶，希望能以教練身份帶孩子參加比賽。

最新影片推介：反式脂肪堵塞心血管　營養師教看餅乾成分及標籤

鄭麗莎將自己懂的跆拳道技術教導孩子。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

她認為，運動影響了自己的人生觀，自小她已明白「機會是留給有準備的人」。做運動員時，每日埋頭訓練，可能只是為了時間上快0.2秒，每日都是自己訓練，對手其實就是自己。她亦從運動中鍛練出時間管理、人生目標、管理情緒方法，所以非常感恩自己成為了一名運動員。

運動很好玩，在玩樂當中能有不同得著。過程中可能很多人會覺得辛苦，會不斷流汗、肌肉酸痛，但我認為與一班朋友或自己能受享受過程是一件樂事。

 

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

靚媽鄭麗莎修身之道：Keep Fit 在產前
17:02 2017/01/10
靚媽鄭麗莎修身之道：Keep Fit 在產前
【星級靚媽】由藝人轉型瑜伽導師走出低谷　Coffee林芊妤：教瑜伽是Me Time
16:30 2021/08/05
【星級靚媽】由藝人轉型瑜伽導師走出低谷　Coffee林芊妤：教瑜伽是Me Time
【星級教練】由HotCha拆夥到開設拳擊舞蹈學校　黎美言患情緒病打泰拳紓壓走出低谷
10:54 2021/08/27
【星級教練】由HotCha拆夥到開設拳擊舞蹈學校　黎美言患情緒病打泰拳紓壓走出低谷

你可能感興趣

靚媽鄭麗莎修身之道：Keep Fit 在產前
17:02 2017/01/10
靚媽鄭麗莎修身之道：Keep Fit 在產前
【星級靚媽】由藝人轉型瑜伽導師走出低谷　Coffee林芊妤：教瑜伽是Me Time
16:30 2021/08/05
【星級靚媽】由藝人轉型瑜伽導師走出低谷　Coffee林芊妤：教瑜伽是Me Time
【星級教練】由HotCha拆夥到開設拳擊舞蹈學校　黎美言患情緒病打泰拳紓壓走出低谷
10:54 2021/08/27
【星級教練】由HotCha拆夥到開設拳擊舞蹈學校　黎美言患情緒病打泰拳紓壓走出低谷
Keep Fit 健康問題 運動 正能量 田徑運動 教練 跆拳道 運動員 體操 運動攀登

最高瀏覽

【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
17:49 2021/09/16
【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
13:19 2021/09/16
【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
【雷暴警告】天文台下午發雷暴警告 男子清水灣疑遭雷劈昏迷送院不治
16:24 2021/09/16
【雷暴警告】天文台下午發雷暴警告 男子清水灣疑遭雷劈昏迷送院不治