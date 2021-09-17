【蜘蛛媽媽】「包山后」鄭麗莎攀石健美屢奪世界冠軍　從運動悟出人生觀：機會留給有準備的人

▲ 「包山后」鄭麗莎從運動悟出人生觀：機會留給有準備的人。

人稱「蜘蛛女」的兩屆包山后鄭麗莎（Lisa），是速度攀登世界冠軍及健體小姐世界冠軍，運動員的身份令她自小明白到「機會是留給有準備的人」。雖然如今鄭麗莎已經退役並成為4孩媽媽，但她對運動的熱愛不滅，仍努力學習其他運動，甚至希望以教練身份帶孩子參加跆拳道比賽。

▲ 鄭麗莎坦言自小就有點運動天分，所以在田徑運動上拿到一些成績。

鄭麗莎（Lisa）坦言自小就有點運動天分，所以在田徑運動上拿到一些成績，並入選港隊參與不同賽事。她同時有3個港隊身份，包括攀石、健美及體操港隊代表。由參加青年賽，到女子賽及公開賽，她大約用了10年時間，便奪得多項世界或亞洲的冠軍，包括：06年運動攀登世界杯速度賽世界冠軍、世界健美健身錦標賽世界健體小姐冠軍等等，可謂戰績彪炳。

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成為「包山后」

不過，雖然她在速度攀登項目代表港隊屢獲佳績，但因為這項運動不算起眼，所以她坦言未獲大眾認識。直至留意到長洲搶包山，她發現搶包山項目其實與攀石相似，兩者都屬於攀爬競速，亦要運用智慧和策略，而且長洲搶包山屬於非物質文化遺產的運動，很多人會看比賽直播。所以當她於2011及2012年勝出成為「包山后」後，大眾便開始認識她，更稱她為「蜘蛛女」。

▲ 鄭麗莎於2011及2012年勝出成為「包山后」。(香港經濟日報資料庫)

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成為四孩媽媽 與孩子齊學跆拳道

後來，鄭麗莎於13年結婚，14及16年分別誕下長子及3胞胎。成為四孩媽媽後，雖然鄭麗莎重心轉為家庭，但她仍熱愛運動，轉而學跆拳道和打泰拳，又會嘗試詠春、踩單車、滑水等。

每項運動都找個目標給自己，多項運動同步學習，變到「百足咁多爪」。

▲ 「包山后」鄭麗莎(Lisa)，是速度攀登世界冠軍及健體小姐世界冠軍。

另外，她又希望與孩子一起訂立目標，讓孩子接觸跆拳道，與他們由零開始學習，將自己懂的跆拳道技術教導孩子。同時她會繼續考跆拳道帶，希望能以教練身份帶孩子參加比賽。

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▲ 鄭麗莎將自己懂的跆拳道技術教導孩子。

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她認為，運動影響了自己的人生觀，自小她已明白「機會是留給有準備的人」。做運動員時，每日埋頭訓練，可能只是為了時間上快0.2秒，每日都是自己訓練，對手其實就是自己。她亦從運動中鍛練出時間管理、人生目標、管理情緒方法，所以非常感恩自己成為了一名運動員。

運動很好玩，在玩樂當中能有不同得著。過程中可能很多人會覺得辛苦，會不斷流汗、肌肉酸痛，但我認為與一班朋友或自己能受享受過程是一件樂事。

責任編輯：羅嘉欣