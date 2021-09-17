【死因研訊】迷你倉大火死因研訊　總隊目供稱呼吸樽會響警報

▲ 迷你倉消防殉職死因研訊續，駐東涌呼吸器室、消防總隊目胡偉傑。（程志遠攝）

2016年時昌迷你倉大火致兩名消防員殉職，死因研訊今（17日）續。死因庭傳召消防總隊目作供，於庭上講解有關呼吸器的消防員裝備，他供稱，當消防員靜止10多秒後及氧氣於一定階段時，會警報響起。

駐東涌呼吸器室、消防總隊目胡偉傑供稱，一般消防員需於呼吸樽的氣量在60巴以下撤離。當氣量在60巴以下時，呼吸器會響起低壓警笛，與耳朵距離間保持約90分貝聲量。同時間衛士個人防護監察系統（下稱衛士）亦會在180巴、100巴、60巴時，響起警報。而在60巴時，警報除按鍵關閉外，不會停止警報。

胡又指，衛士亦有動態警報系統，在消防員靜止10多秒時，會先後響起3個警報，然後約在靜止30秒左右，響起全警報。屆時只有快按2秒復位鍵，才可取消警報。

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記者：梁錦麟