廚房設計專業教室：訂造廚櫃3大要點！

廚房作為家居的中心，設計當然要顧及實用與耐看的元素，但大家更不能忽略廚櫃用料！香港專業驗樓學會會長詹濟南（詹Sir）今次教大家訂造廚櫃時所需要的注意事項，及驗收廚櫃應留意的位置！



要點一：選擇廚櫃用料必須堅固耐用



由於經常煮食的關係，廚房相對於客飯廳會較為潮濕，煮食爐附近位置的溫度更會時高時低 ; 所以詹Sir提醒大家，在訂造廚櫃和挑選物料時，必須考慮冷熱與乾濕交替的情況。 另外，在物色廚櫃時一般可按兩大原則處理，「廚櫃門板既要堅固且不易變形，物料亦需易於清潔和耐磨。」; 至於使用開放式廚房的朋友，詹Sir認為可留意板材的顏色和紋理是否與家居環境配襯，務求令廚房能自然融入大廳。

▲ 詹Sir表示，在訂造廚櫃和挑選物料時，要考慮廚房中冷熱與乾濕交替的問題。

不過，市面上的廚櫃板材五花八門，大家怎樣判斷物料是否優質耐用呢？詹Sir以受訪單位所用的廚櫃為例，指出廚櫃櫃身採用七層夾板，防潮耐用且承重力高; 其質素遠高於坊間的纖維板，更是「蔗渣板」無法比擬。

▼ 點擊圖片放大

要點二：留意五金配件質量及裝工

另外，除了門板櫃身，內籠細節如門鉸及路軌亦不容忽視，因為質素參差會影響廚櫃的耐用度以至安全性。詹Sir指出，大家需仔細挑選高質量的五金配件，而於收貨時也要逐一打開櫃門或抽屜檢查。「例如這個單位的廚櫃是選用歐洲進口的五金配件，每個櫃門開關靈活，抽屜路軌亦具備緩衝功能。」他補充指，在留意櫃門和抽屜開合是否暢順無聲時，也要注意安裝手工，「門板封邊平直順滑不粗糙，門鉸螺絲必須收得平坦，櫃門與櫃口之間亦要安裝對稱，以及拉出抽屜時不能左右高低偏差等。」

▼ 點擊圖片放大

要點三：嵌入式設備須留意櫃門距離

廚房設計不論是開放式或封閉式，大多數朋友現時會使用嵌入式的爐具設備，令廚房看起來更整齊簡潔，亦與家居環境更融和統一。不過詹Sir指出，在安裝嵌入式產品時，櫃門和電器之間須預留足夠距離; 而驗收過程亦要檢查櫃門開關有否出現「刮邊」的情況，以免門板或產品受損。

最後，詹Sir提醒大家，門板建材的甲醛釋放量會直接影響家人健康; 假如廚櫃選用E0/E1級別，即甲醛量較低的板材，自然能降低室內空氣的污染物，為自己及家人提供更安全舒適的入廚環境。

想了解更多廚櫃設計資料？請立即瀏覽連結:

www.towngasmiacucina.com



（特約）