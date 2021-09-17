【私人檢控】女東主私人檢控梁家榮被拒提上訴　上訴庭處理法律議題

▲ 「空姐牛肉飯」女東主郭德英。（陳卓欣攝）

食店「空姐牛肉飯」女東主於2020年提出私人檢控廣播處長梁家榮，指控梁5項公職人員行為失當罪，但被拒絕受理，女東主提出覆核亦被駁回。女東主早前向高院提上訴，案件今（17日）於上訴庭提訊，以審理法庭議題，即考慮是否批准私人檢控時的標準。律政司一方認為提出考慮是否批准私人檢控時，應將標準提升至有合理定罪標準，遭法官質疑會未審先判；「法庭之友」則認為有表面證據便可。

律政司及以「法庭之友」身份列席、以協助法庭的資深大律師黃佩琪兩方均同意，裁判官拒批本案私人檢控涉屬正確，因上訴人未能提供梁有犯罪意圖的證據，而且均認為上訴人郭德英應透過司法覆該繼續處理本案。

律政司指決定批准私人檢控時應以較高標準，即考慮有否合理定罪的標準，以防有申請人「諗都唔諗」便提私人檢控，亦避免無辜的被告無端被帶上法庭。法官質疑此舉變相為一個小型審訊，及有未審先判之嫌，指法庭需保障市民有提出私人檢控的權利，同時也需要防止該程序不被濫用及保障潛在的被告。「法庭之友」則認為應以較低標準的有否表面證據，而決定是否批出傳票。

「空姐牛肉飯」女東主郭德英在陳詞中則一度提及許智峯提出私人檢控一案「一入就批」，郭質疑裁判官以較高標準看待本案，惟期間遭法官中止發言，指與本案無關。法官今聽罷各方陳詞後，將有關法律議題的爭議押後作裁決。

郭指控梁家榮5項公職人員行為失當罪，她指梁身為公職人員，故意及蓄意做出失當行為，2020年提出私人檢控一署理主任裁判官鄧少雄裁定郭的申請未能達至表面證供成立，駁回其申請，其後郭申請覆核決定亦被駁回，她遂向高院提上訴。

郭指港台節目《左右紅藍綠》「評警方圍攻大學校園事件」偏頗失實及欠缺持平、《頭條新聞》「驚方信息」環節誤導市民對警隊產生錯誤看法，節目內容偏頗失實及欠缺持平，違反《香港電台約章》。

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記者：陳卓欣