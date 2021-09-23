數碼技能︰與青年攜手擁抱科技

▲ 青協創意教育組舉辦多項活動也大受歡迎，其中北角衞理小學一直積極參賽，啟發學生發展科技與科學潛能，而學生也屢次獲獎。

上世紀六十年代，有些人認為電視會助長暴力行為，九十年代則憂心射擊電玩引起不良模仿，現在就開始懷疑行動裝置促成下一代玩物喪志......且慢，時代巨輪不斷向前，與其杞人憂天，不如擁抱科技，與青年一起學習數碼技能，絕對是利大於弊。

數碼技能包括資訊科技運用能力、大數據分析、編程、人工智能、機械學習等，同時亦應培養數碼素養等軟技能，例如辨別虛假新聞與網絡詐騙、有節制地使用資訊科技、保障網絡安全及私隱、還有數碼同理心等。

數碼素養不可缺



互聯網上有許多假消息，分析網上資訊真偽的能力非常重要。我們可借助簡明易記的「USER」四步曲，逐步理性地剖析接收訊息的能力。

• 理解（Understand）：我從何人、甚麼渠道及何時接收到這則訊息？

• 追查（Search）：誰是訊息的作者？訊息的傳播渠道是怎樣的？作者想達致甚麼目標？

• 評估（Evaluate）：為甚麼網民會「瘋傳」這則訊息？轉發或留言對自己、當事人及社會將帶來甚麼影響？

• 回應（Respond）：我應該如何回應這則訊息？

參賽之意不在獎



任何技能都要懂得學以致用，數碼技能也不例外。香港青年協會創意教育組為學生提供發展科學及科技潛能的機會，近年舉辦多項活動也大受歡迎，例如「創意編程設計大賽」、「香港4D Frame 數理科學創意比賽」及「香港FLL創意機械人大賽」等，部分優勝隊伍更會代表香港參加國際賽事。

北角衞理小學一直積極參賽，學生屢次獲獎，負責帶隊的劉俊謙及潘步成老師認為，編程設計技能是科技與科學教育的重要一環，是兒童未來發展所需要的重要技能。他們指出，學校十分鼓勵學生參與不同類型的比賽，從資料收集、項目設計、實地考察研究，均得到家長的積極支持，甚至直接參與。與家長們的理念一致，有助學生進一步發展及積極投入學習。

其實，獲獎與否並非參與這類比賽的主要得著，營造課堂以外的獨特學習體驗才是箇中真義。參賽期間學生有機會觀摩年紀相約同學的作品，明白就算所有隊伍面對同等的狀況，即使運用相同的技術和軟件，解難方法卻有千百種，勝負的分別在於如何釋放創意及善用科技。

香港青年協會獲滙豐全力支持，推出「滙豐未來技能培訓計劃」。經結合青年意見及實務經驗，青協歸納出六大未來技能，包括「數碼技能」、「創新解難」、「人生規劃」、「溝通協作」、「全健管理」，以及「抗逆應變」，它們環環相扣，亦兼備實用技能與素質內涵的培養。剛推出的《未來技能今天學》專書，透過精選的教學資訊和案例，為公眾和青年提供饒富教育意義的參考。

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（資料由客戶提供）