【校長專訪】學校置夾公仔機獎賞自主學習　周德輝校長：學生需要鼓勵

▲ 大角嘴天主教小學的周德輝校長認為，從玩樂的過程中分享快樂，可促進師生和同學之間的關係。

社會變化往往會對教育構成影響，或教學方法、或學習內容。然而將近兩年的疫情，帶給學界的不只是改變，更是衝擊。不少學校變陣應對的同時，更積極從被動的影響努力轉為主動革新，大角嘴天主教小學的周德輝校長和團隊便是其一。

「本年度，我們將學校一個舊有的小禮堂改裝成為『智趣樂遊區』，設有互動地板投射活動，老師會運用不同的互動學習遊戲軟件讓學生進行學習，如英文科的單詞聯想、數學科的加法算數、常識科的動物分類及垃圾分類、體育科的足球遊戲及音樂科的地面鋼琴等。」周校長接着解釋：

一來喜歡玩是小朋友的天性，二來有些學生通過視覺化去學習會更有效、有些則是要經過參與才能更掌握，所以我們希望以多元化的學習模式去幫助不同的學生。

▲ 周德輝校長與團隊一起將學校打造成一個多元化的學習樂園。（黃建輝攝）

這塊互動地板更不只用來學習，學校明白學生對玩樂的需要，便設計了好幾項「電子遊戲」讓學生參加。潘偉強副校長介紹道：「例如電子足球遊戲、電子鋼琴活動等。這樣一來即使下雨，體育老師仍然可以安排學生練習足球，學生也能玩得投入、開心。」潘副校長續指：「雖然現在電子學習在小學已很普遍，但大多以單獨使用平板為主。這種大型互動地板的特色是能讓學生以小組、對賽的形式進行，無論是活動的趣味性、學生們的投入度都更好。」

生態魚缸配合課題

科技以外，大角嘴天主教小學亦希望學生更了解世界和大自然。新一年，學校設置了校本式生態魚缸。「校本管道式免換水過濾系統即是在魚缸中加入大量沙床、植物、隱藏於沙石中的管道水循環系統，為魚缸創造一個完整的微生態，達致不用換水的效果。」

▲ 各種顏色繽紛的「學習設施」讓學生寓學習於遊戲中。（黃建輝攝）

周校長進一步解釋：「魚在魚缸中生活時，會用魚糧餵養牠們。經過消化後，魚會排出排泄物，魚在水中呼吸會消耗氧，呼出二氧化碳。此外，排泄物積聚後，會產生對魚有害的物質亞摩尼亞，如亞摩尼亞濃度過高，會導致魚兒死亡。而沙床能孕育大量微生物硝化菌，硝化菌能夠分解水中的亞摩尼亞，並轉化成能供植物吸收的養份硝酸鹽，植物吸收硝酸鹽後，再把硝酸鹽製造成蛋白質，幫助生長。系統的沙床中藏有很多水管，用水泵將水先經沙床，再運送到魚缸上方灌溉植物，然後經小瀑布流回缸中。魚缸中的植物利用陽光或燈光及水中的二氧化碳進行光合作用，並產生氧，令水中的氧及二氧化碳的含量得以平衡。」

以上原理配合小六學生的課題「生物的相互關係」，為讓學生更能理解生態魚缸內的運作，周校長和團隊便開發了校本式生態魚缸AR學習互動程式，同學們只需使用平板電腦掃描魚缸內的圖示，就能看到AR立體動畫、影片、資料，從而學會水中生態平衡及過濾系統之科學原理，並帶出地球生態平衡及保護環境的重要性。「為了挑戰一下同學，程式中亦加入了互動挑戰題遊戲，加深學生對生態平衡的知識。」校長指，魚缸更設有實時監測系統功能，讓同學們親自監測魚缸水溫及水位，並透過互聯網，觀看魚缸內的情況。

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在家進行科學探究

「學校的常識科一直致力發展校本普及式的STEAM活動，早前因疫情停課，該校便藉著這個機會，將原有的STEAM活動，轉化為一些學生能夠在家進行的科探活動，開發校本『STEAM From Home』計劃。」校長解釋：「『STEAM From Home』是指先預測、後測試、學原理。老師們會先拍攝學習影片，在影片中教授學生如何進行STEAM活動、上傳相片，並放入Google表單中，以Google表單引導學生進行活動。」

學生需要鼓勵，周校長深明此道，因此與團隊合作，在學校設置夾公仔機。校長指：

這部夾公仔機的目的是鼓勵學生以正面態度去主動規劃自己的學習活動，教學生以行動去實踐「自主學習」。

要玩夾公仔機，就要先得到「金幣」。「學校的課程組會設定給予金幣的原則。老師們會按照學生的學習態度，包括學生課堂表現、學業成績、交齊功課、喜愛閱讀等方面訂立具體、清晰及正面的目標，即能用心做好自學筆記簿、與同學分享筆記、自學反思等。老師便會以金幣獎勵以上表現出色的學生。」周校長笑言，每位老師會獲發20個金幣，老師會按自己的專業判斷派發金幣給予認為值得獎勵的同學。

▲ 學校的夾公仔機讓學生更有進步的動力，也令師生關係融洽。（黃建輝攝）

不要以為夾公仔機只是單純為學習表現好的同學而設，訓輔組亦會有相應的派發金幣原則。「老師會觀察學生在學校的行為表現，與同學及老師的互動，儀容整潔等，根據表現給予學生鼓勵，讓學生以獲得金幣作為進步的目標。」周校長指，訓輔組更會安排特定時間讓老師與同學一同分享玩夾公仔機的快樂，藉此加強師生互動的機會，促進師生關係。

「除此之外，學校亦有『大天好公民活動』，勝出的班別將會全班和班主任一同得到夾公仔機金幣的獎賞。而且我們更會安排時段讓全班一同玩公仔機，在玩樂的過程中分享快樂，促進師生和同學之間的關係。」

記者：王嵐