創新解難：自創應用平台助學生多角度思考

▲ 香港青年協會創意教育組設計的協作解難平台co-solve.hk，為師生開拓一個跨時區和地域的空間，網上學習協作解難，裝備未來技能。

古語有云：「勤有功，戲無益。」不過在數碼時代，「遊戲」已經演化成為人類吸收知識和技能的新媒介，有助縮短學習時間，增加學習效率。部分遊戲可以用作傳遞知識、創新、改變認知和行為的方法，融入教育、醫療、商業、社會創新等領域，甚至為科研、環保、培養專業人才及解決社會問題開拓新思路。



由香港青年協會創意教育組設計的協作解難平台co-solve.hk，設有多個情境模式和學習功能，為師生開拓一個跨時區和地域的空間，組隊網上學習協作解難，從而裝備未來技能。

co-solve.hk著重運用創新科技，提升協作解難能力，因此有別於傳統的小組討論模式，學生可利用平台提供的各種工具，例如畫板、語音視訊、聊天室、共享檔案、屏幕分享等，掌握網上交流的必備技巧；甚至連老師、大會人員和評判等，亦可經由此平台與參加者進行互動，給予指導、支援和評分；至於觀眾亦可網上同步收看活動過程，了解各隊成員之間的協作進度和整體表現。

為了切合不同程度學生的需要，平台可應用在設計思維解難比賽、問答比賽、分組匯報、辯論比賽等，即使團隊成員來自全球各地，亦可在平台上輕鬆討論和協作。

功能遊戲培養解難能力



聯合國為推廣可持續發展目標（Sustainable Development Goals），早在2014年招募遊戲製作的計劃書中，期望通過數碼遊戲教學，協助解決全球當下及未來急需應對的問題。在該次比賽中勝出的遊戲《World Rescue》，設定玩法是需要協助五位青年，解決社區層面的全球性問題，例如流離失所、疾病、森林砍伐、乾旱和污染等，讓玩家明白年輕人有能力帶領全球步入更加可持續發展的世界。



當聯合國都已經採用遊戲教育嘗試解決全球多個重大難題，香港教育界、家長、青年是否應該更積極善用遊戲學習和解難，在虛擬世界多加實習，把知識及經驗運用於現實身處的社區， 探索更多潛能和可能性？

香港青年協會獲滙豐全力支持，推出「滙豐未來技能培訓計劃」。經結合青年意見及實務經驗，青協歸納出六大未來技能，包括「數碼技能」、「創新解難」、「人生規劃」、「溝通協作」、「全健管理」，以及「抗逆應變」，它們環環相扣，亦兼備實用技能與素質內涵的培養。剛推出的《未來技能今天學》專書，透過精選的教學資訊和案例，為公眾和青年提供饒富教育意義的參考。

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（資料由客戶提供）