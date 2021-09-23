溝通協作︰軟硬兼施，溝通之道有辦法

▲ 青協領袖學院舉辦多項演說訓練及英語演講比賽，讓學生從中學習溝通協作及慎思明辨等技能。

談到「溝通協作」這項未來技能，一般人會以為「口才好」便可以。然而，技巧有軟、硬之分，溝通協作的硬技巧是指個人的知識，對寫作、演說和語言的掌握，亦包括調解能力；而軟技巧則指我們的品德價值，例如尊重、同理心，以至具宏觀視野、國家觀念、世界觀和大局觀等素質。軟硬技巧必須同步建立，才有望在未來複雜議題中尋找出路。

多參賽勤鍛鍊



拔萃男書院英文科老師曹懿德表示，自信令溝通更具魅力，所以她一直鼓勵學生參加辯論和英語演講比賽，一方面提升學生自信，另一方面讓學生從中學習演說、溝通協作及慎思明辨等技能。她在求學時期也曾經一試身手，名列三甲，並坦言參賽不應以獎項勝負為目的，而是訓練學生能否學懂清晰表達自己的看法、溝通技巧及同學間的互助。

團隊合作事半功倍



曾參加《香港200》領袖計劃的陳嘉豪（George），亦親身領會到溝通對團隊合作的重要性。該計劃集結了來自多間學校的200位學生領袖，團隊內各有各想法，必須學習溝通協作，繼而達到共識，過程中絕不簡單。George領悟到「聆聽」在調解和溝通中的作用，用「同理心」了解他人意見，再嘗試從中找出「最大公因數」。而到今天他從事法律工作，更透徹明白溝通協作能力的重要性，同理心、聆聽、雙向表達必須同步建立。

機器未能深度閱讀欠感情



目前人工智能（AI） 仍不能完全理解人類語言的真義，無法完全正確解讀說話一方想表達的意思。AI 既沒有人類的五感，也欠缺人類心智產生的慾望、價值觀、性格等，要 AI 擁有與人類一樣的情感和同理心，是公認最困難的工程。世界經濟論壇曾有研究指，「同理心是難以用工具或技術教導和增強的特質之一。」人類看喜劇能意會幽默和語帶雙關，情緒隨之被牽動，放聲大笑，而 AI 就未必做到。以現時的技術，機械人不能深度閱讀，也講不出好笑的笑話。

假如要作出選擇，人類會相信人類還是機器？人類始終是優先的選項。有市場推廣研究公司曾向全球約6,000名消費者進行問卷調查，結果發現，「68%消費者相信人類較 AI 適合審批銀行貸款」以及 「與 AI 相比，69%的消費者更傾向對人類講真話。」要是可以揀選與真人或機械人共進午餐，你會如何選擇呢？



香港青年協會獲滙豐全力支持，推出「滙豐未來技能培訓計劃」。經結合青年意見及實務經驗，青協歸納出六大未來技能，包括「數碼技能」、「創新解難」、「人生規劃」、「溝通協作」、「全健管理」，以及「抗逆應變」，它們環環相扣，亦兼備實用技能與素質內涵的培養。剛推出的《未來技能今天學》專書，透過精選的教學資訊和案例，為公眾和青年提供饒富教育意義的參考。

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