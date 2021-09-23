全健管理︰你健康嗎？

▲ 青協全健思維中心舉辦的「Project STEP 青少年情緒健康計劃」，協助青少年有系統地管理情緒。

何謂「健康」？不就是身體沒有生病嗎？早在1948年，世界衛生組織定義健康為「不僅沒有疾病或者身體不虛弱，而是指身體上、精神上和社會適應上完好狀態（wellbeing）」。除了維持體格的狀況良好、遠離病痛，其實心理、情感和社交方面的健康同樣重要。隨著社會進步與生活質素改善，逐漸引申出全人健康（all-round wellness）的概念，這比單純對健康的推廣更寬闊。

全人健康是人人都可追求的全⽅位健康⽣活目標。我們可以透過全健ABC概念，即覺察（Awareness）自己的需要， 在生活各環節，包括身體、心理、社交、職業、數碼、環境健康中取得平衡（Balance），並能從個人到外界建立良好連繫（Connection），活出具意義和滿足感的人生。

全人健康可以從身體、心理、社交、職業、數碼和環境作多範疇分析，各範疇互相影響，沒有一個健康範疇是孤立存在的。全人健康讓個人可以發揮潛能，履行個人及社會責任，能夠處理生理、心理以至社會的壓力，擁有良好舒適的感覺，並且把患病和死亡的風險減至最低。

以環境健康為例，人類的生活與自然環境息息相關，假如過度開採，就會帶來各種環境污染的問題，影響多種自然生態的環境，以及損害人體健康。與飲食和運動不同，許多環境健康因素不能在個人層面上控制，例如氣候變遷、空氣質量、潔淨水、公共衛生、有毒物質和危險廢物等，應對這些問題也會較為複雜，涉及地方政策，甚至國際層面的法律。

至於心理和情緒健康，其實情緒無分好壞，每個情緒均有其作用，反映自身的需要。香港青年協會「全健思維中心」提供以青年為本的專業支援及輔導網絡，其中「Project STEP 青少年情緒健康計劃」宣揚「wellness time」的訊息，透過多元手法，有系統地協助青少年面對情緒困擾，加強他們認識和管理情緒的能力。

要平伏情緒，靜觀是其中一種有效方法，此方法具有科學實證。靜觀是指有意識地以一個不加批判的心，不急於埋怨或指責，把注意力帶回到此時「當下」的自己，覺察自身的思想、情緒和身體反應，以一顆潛在的慈心如實地接納自己當下的經驗，這有助孕育更清晰的覺察力與更深邃的理解力，避免再次跌入不快情緒的漩渦中。

全人健康不只是一種身體狀況，而是關乎整個人的生理、心智、情緒和社交各個層面的個人發展，因此要持之而恆學習和努力，藉此建立快樂人生。

香港青年協會獲滙豐全力支持，推出「滙豐未來技能培訓計劃」。經結合青年意見及實務經驗，青協歸納出六大未來技能，包括「數碼技能」、「創新解難」、「人生規劃」、「溝通協作」、「全健管理」，以及「抗逆應變」，它們環環相扣，亦兼備實用技能與素質內涵的培養。剛推出的《未來技能今天學》專書，透過精選的教學資訊和案例，為公眾和青年提供饒富教育意義的參考。

試閱及訂購︰https://hkfyg.org.hk/futureskills

（資料由客戶提供）