《007：生死有時》戲票預售 購票有機會獲珍藏版鉛筆套裝 娛樂 15:37 2021/09/17 分享： 熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《007：生死有時》 在今日（9月17日）起凡購買《007：生死有時》（No Time To Die）指定戲飛，即可獲贈指定電影贈品。 當中包括《007：生死有時》9月30日的IMAX、4DX、D-BOX、MX4D或Screen X正價戲票一張，即可獲電影珍藏版精美鉛筆套裝一盒 (IMAX 觀眾更可以額外得到電影IMAX版海報一張) 。 此外又或購買《007：生死有時》任何時間之2D/3D 戲飛兩張，即可獲贈張電影A3海報一，數量有限，先到先得，送完即止。 最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 18:31 2021/09/06 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 10:29 2021/09/07 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 18:31 2021/09/06 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 10:29 2021/09/07 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 電影院 荷里活 著數優惠 電影 動作片