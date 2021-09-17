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《007：生死有時》戲票預售　購票有機會獲珍藏版鉛筆套裝

娛樂 15:37 2021/09/17

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《007：生死有時》

在今日（9月17日）起凡購買《007：生死有時》（No Time To Die）指定戲飛，即可獲贈指定電影贈品。

當中包括《007：生死有時》9月30日的IMAX、4DX、D-BOX、MX4D或Screen X正價戲票一張，即可獲電影珍藏版精美鉛筆套裝一盒 (IMAX 觀眾更可以額外得到電影IMAX版海報一張) 。

此外又或購買《007：生死有時》任何時間之2D/3D 戲飛兩張，即可獲贈張電影A3海報一，數量有限，先到先得，送完即止。

最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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