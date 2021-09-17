【食用安全】維記、牛奶公司全脂奶全港缺貨　營養師拆解全脂奶與低脂奶迷思

▲ 近日市面的全脂牛奶出現缺貨情況，營養師為大家拆解全脂奶和低脂奶的分別。

近日全港出現鮮奶荒，多個品牌的全脂牛奶均出現缺貨情況，其中維記牛奶公司回應，指維記鮮牛奶短暫供應不足，導致缺貨。牛奶是不少家庭必備的產品，有營養師指出，全脂牛奶熱量及脂肪高，建議5歲以上的兒童及大人飲用低脂奶。

▲ 近日超市貨架全無鮮牛奶供應，只有低脂或脫脂牛奶等產品。（吳卓峰攝）

全脂奶VS低脂奶

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，「牛奶」所含奶脂不得少於3.25%，而除了奶脂外，當中的奶類固體含量亦不得少於8.5%；「牛奶飲品」則指將流質奶脂與奶粉、奶固體等合成的飲品，可含食物添加劑或其他成分，當中奶脂含量不得少於0.1%。

營養師周詠苑指出，基於這項規例，「低脂奶」、「脫脂奶」因脂肪被除去；添加鈣質、維他命A及D等營養素的「高鈣奶」，因含添加成分，兩者皆只可稱為「牛奶飲品」。只有成分未經改變的鮮牛奶，亦即全脂奶，才可稱為「牛奶」。

事實上，低脂或脫脂奶並非所謂『假牛奶』或無營養價值，它們所含的蛋白質、碳水化合物、鈣質等營養素與全脂奶並無差異，反而脂肪量更低，而且加工過程會加入維他命A、D等脂溶性維他命，可彌補脂肪減少後的營養流失，營養成分更均衡。

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5歲以上兒童及成人建議選擇低脂奶

周詠苑解釋，由於全脂牛奶熱量及脂肪高，尤其飽和脂肪高，會增加肥胖及高膽固醇等心血管問題的風險。因此她建議，5歲或以上兒童及成年人，宜選擇低脂奶類產品，包括低脂奶、低脂芝士、低脂乳酪等。

另外，消委會建議不同年齡兒童攝取奶類產品分量如下：

1至2歲：每天飲用360毫升至480毫升全脂牛奶

2至5歲：每天飲用480毫升奶類（2歲後可飲用低脂奶；5歲後可飲用脫脂奶）

除牛奶以外，家長亦可選擇其他奶製品例如乳酪或加鈣豆奶。TOPick早前檢視了市面出售的多款牛奶產品，發現逾40款牛奶產品無添加劑，不損營養價值。

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責任編輯：王明芳