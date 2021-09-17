【非法勞工】入境處流浮山展開反非法勞工行動　拘捕7人包括1名僱主

▲ 警方流浮山打擊非法勞工。（新聞處提供）

​入境處昨日（16日）於流浮山打擊非法勞工，在目標回收場拘捕7人，包括一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

入境處昨日展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動。行動中，搜查一個目標回收場，共拘捕6名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

被捕的懷疑非法勞工為5男1女，年齡介乎29至60歲。當中4男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為一名女子，年齡為50歲。

入境處指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。

而根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。



入境處重申，僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰會由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。

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責任編輯：余思嵐