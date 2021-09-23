抗逆應變︰培養創業家精神的五大法則

▲ 青協推出的「Inno Impact 青年創意實踐計劃」，鼓勵中學生以至在職青年，從多角度了解及關心社會需要，培養創業家精神和學習抗逆應變。

每個年代的青年都會被貼上各種標籤，例如Z世代是「數碼原住民」、「沒有要求」、「不求長工」等；事實上，很多新世代的企業家均以創新點子作出巨大貢獻，並通過創業家精神改善當地社區不少難題。

可以不創業，但不能沒有創業家精神

甚麼是創業家精神？管理學大師彼得．杜拉克在其中一本著作提到，創業家精神是一種行為，而非人格特質；是將創新想法透過洞悉先機、勾勒願景、吸納資源、組織團隊與落實執行體現出來。創業家精神所強調的其實不只是新創事業，而是願意面對所有的不便、老化與過時的狀況，勇於將其改變的精神。

要培養創業家精神，靠的不是一腔孤勇，而是堅定的信念和五大法則。

- 情緒調節能力

遇到困難和挫折時，出現挫敗感是自然不過的事情，隨之而來可能還有懊惱、失望、不忿，甚至是憤怒等多種情緒。若是過分沉醉於情緒當中，便會影響自己和身邊人，從而錯過了解決問題的最佳時機。

- 解決問題的勇氣

有人形容創業是「九死一生」，就是指面臨困難時有不少人選擇放棄。當然，選擇堅持亦未必會得到完美的結果，但不堅持就一定沒有後續故事。

- 敏銳的覺察力

即使有解決問題的勇氣，亦不代表要像盲頭烏蠅一般，四圍跌跌碰碰才找到出路。只要做到細心觀察，找到使用者的需求，便能針對這方面，開拓一個新市場。

- 有效的執行力

執行力在企業競爭中具有舉足輕重的地位，可以說「三分戰略、七分執行」，如果沒有牢固的執行理念和強勁的執行力，任何的決策和計劃都不可能貫徹落實到底。

- 快速應變能力

在這個瞬間變化萬千的時代，若是滿足於現狀、故步自封或一成不變，便往往趕不上急速轉變的時代巨輪，因此做事不能墨守成規或胡亂跟風，也不要留戀舊有的設備。要懂得靈活變通、活學活用，才能不斷創新。

近年特區政府、不少教育和社會服務機構均舉辦各式各樣的社創比賽。青協推出的「Inno Impact 青年創意實踐計劃」，也是鼓勵中學生以至在職青年，從多角度了解及關心社會需要，培養創業家精神，運用創意和創新的方法協助解決社會難題，創造社會價值與影響。

香港青年協會獲滙豐全力支持，推出「滙豐未來技能培訓計劃」。經結合青年意見及實務經驗，青協歸納出六大未來技能，包括「數碼技能」、「創新解難」、「人生規劃」、「溝通協作」、「全健管理」，以及「抗逆應變」，它們環環相扣，亦兼備實用技能與素質內涵的培養。剛推出的《未來技能今天學》專書，透過精選的教學資訊和案例，為公眾和青年提供饒富教育意義的參考。

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