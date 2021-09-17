【民主黨】消息：民主黨單仲偕等4人辭任中委　料12月開會補選　

▲ 據了解，單仲偕決定淡出民主黨事務，早前已辭去司庫、選舉委員會副主席等所有黨內職務，有關辭職決定已於日前生效。（經濟日報資料圖片）

消息指，民主黨中委會至少4人已辭職，包括辭任司庫的前葵青區議會主席單仲偕，以及北區前區議員陳旭明、屯門前區議員黎駿穎。據了解，民主黨料將於12月的周年會員大會舉行補選。

民主黨已更新網站上的中央委員會名單，當中將司庫一職列為出缺，同時移除了陳旭明和黎駿穎的名字。消息指，民主黨秘書長沈運華亦已請辭，惟該黨網站目前尚未更新。

據了解，單仲偕早前在前年「10.1」遊行案被被判入獄14個月、緩刑2年，被褫奪區議員資格後，決定淡出民主黨事務，早前已辭去司庫、選舉委員會副主席等所有黨內職務，有關辭職決定已於日前生效。

有民主黨中人表示，早已知悉有關消息，又對單仲偕辭去黨務表示尊重，強調民主黨財政運作不會受到影響，解釋黨主席羅健熙亦可列席參選財委會等運作。

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責任編輯：胡偉明