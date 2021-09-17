【本地展覽】海港城本土藝術家個展蕃茄醬Ketchup　1.8米高西洋鏡藝術裝置吸睛

▲ 另置於小房間內的一座西洋鏡藝術裝置，1.8 米高，配以閃光和音樂而運轉，令人目眩。（海港城．美術館）

「下班後的太陽進到酒吧」、「樹木消失之後／鴿子棲居人類頭頂」，一句句帶著童趣和寓言味道的詩句，令作品霎時充滿故事性。本地藝術家Kazy Chan首個多媒介個人展覽《蕃茄醬Ketchup》，將每組創作同時以畫和雕塑呈現，再配以詩句和樂曲，為作品注入令人不可忽視的豐富生命力。

展覽以餐廳常見的蕃茄醬為題，予人親切的熟悉感，也表現出藝術家對於日常的另一種思考。Kazy指：「對於相同事物，每人腦海中的聯想與理解也不同，即使是日常的蕃茄醬，我們也會有各自詮釋。這一次展覽，我以蕃茄醬作為橋樑，充當說故事的人，希望透過不同媒介演繹作品，讓大家走進我的世界。」

Kazy畢業於香港理工大學，作品以水彩繪畫為主，配合鮮明的用色，創作出各種人物的奇幻世界。這次展覽展出14組全新創作，包括蘊含喻意的雕塑和亞克力繪畫。每組分別代表充滿誤會的荒誕寓言場景，主角包括河童、外星人、複製羊、渡海小輪、雪人、公仔機和流星等。

▲ 這次的《蕃茄醬 Ketchup》為本地藝術家 Kazy Chan 首個多媒介個人展覽。（海港城．美術館）

以詩句及樂曲導賞

《蕃茄醬Ketchup》展覽更邀請了台灣故事詩人「煮雪的人」及本地獨立音樂人Cehryl、Christy Leung，為每組作品配上詩句及樂曲導賞。「今次展覽度身定做了15首soundtrack，由我最喜歡的香港Musician Cehryl和Christy Leung以展覽為題創作。」Kazy指歌曲不只切合主題，更非常動聽，建議大家借用由展場提供的唱碟機，一邊欣賞展覽，一邊聽着伴樂，讓音樂帶領大家進入作品的世界。

展覽的中心位置有一排長長的行列，23個頭頂鴿子的小人雕塑，相當引人注意。這組名為《鴿與我》的作品，靈感源自城市的綠化問題。藝術家發現城市中的樹木愈來愈少，連街頭鴿子的棲息地也驟減，想像未來的鴿子最終要在各人的頭上休息。一字排開的23件鴿子小人陶瓷，頗有視覺衝擊，令人忍不住駐足細味。

1.8米高西洋鏡藝術裝置

不過說到展覽的壓軸，不得不提小房間中的藝術裝置─「流動蕃茄醬」。這座1.8米高的西洋鏡藝術裝置，是Kazy Chan首次設計和製作的作品種類。他選取了6組寓言場景，加以延伸，製作出3層高、排列着過百件標有序號、造型不同的陶瓷雕塑作品。

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「我們日常看動畫每秒影格數大約為25格，今次卻以16格為單位，每層放置16組造型不同的雕塑，一方面是想要與閃燈、樂曲合力製造定格跳動的視覺效果，另一方面是想挑戰並打破人們觀賞動畫時眼球的習性。同時，藉此藝術裝置告訴大家，很多時眼看未為真，而我們所理解的世界可能就是由這些誤會、錯覺構成，也是造成彼此理解相同事物時出現落差的原因。」

整個裝置由籌備、3D打印、人手着色至組裝，共歷時半年。裝置上具代表性的場景主角以16組定格動畫形式，配合閃燈與樂曲呈現，由靜止到轉動，就像人們將蕃茄醬樽高速搖動的使用習慣。

《蕃茄醬 Ketchup》

日期：即日至9月26日

時間：11am-10pm

地點：海港城．美術館

記者：王嵐