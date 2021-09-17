【外地確診】本港錄2宗外地確診個案　半山列堤頓道7號青衣灝景灣等多處須強檢

▲ 衞生防護中心正調查2宗外地確診個案。（陳國峰攝）

本港今日新增3宗輸入個案，包括一名53歲男子日前由阿聯酋抵港，已接種兩劑復必泰，其離港前居所半山譽皇居及工作處所環球貿易廣場(ICC)均須納入強制檢測。詳情請見【下一頁】

另外，衞生防護中心正調查2宗外地確診個案，首宗涉及一名36歲男病人，居於半山區列堤頓道7號，於8月19日乘搭航班CX892離開香港前往美國；同日在香港進行檢測，結果呈陰性。

病人於8月29日在美國出現病徵，同日抽取的樣本結果為陽性；於9月7日取得核酸檢測陰性結果證明後，乘搭航班CX851於9月11日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性，其後於9月14日抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人3月23日及4月13日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

他在中環荷李活道32號建業榮基中心18樓工作，最後上班日期為8月19日。中心將此個案列為外地確診復陽個案。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。



至於另一宗涉及一名16歲女病人，居青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座，9月6日乘搭航班CX251離開香港前往英國；曾於9月4日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於9月9日在英國抽取的樣本結果呈陽性。

病人沒有出現病徵，她7月19日及8月9日於香港接種兩劑復必泰疫苗。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。

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責任編輯：陳正怡