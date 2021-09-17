【明星珍藏】佳士得網拍余文樂收藏勞力士+名畫　估值近7千萬部分收益捐助病童基金

▲ 余文樂今次拍賣的部分收益，將捐予「願望成真基金」，為重病兒童實現願望。

余文樂早就被公認為本港的潮人代表，而他的收藏興趣更由愛儲古董錶、名車延伸至收藏藝術品，近年更入手了不少新興的NFT藝術。本月余文樂將聯同兩位好友找來佳士得合作舉辦網上拍賣，當中有他多件的私人珍藏，包括分別估價逾千萬的勞力士腕錶和《修女與神父》名畫，部分拍賣收益將捐予「願望成真基金」，作為他今年踏入40歲的人生里程碑。

▲ 余文樂表示，在漫長的收藏學習過程中，慢慢也會加深了對某些古董錶的認識，好像其歷史故事和收藏價值。（被訪者提供）

只要上余文樂的instagram (lok666)，便會見到他常跟大家分享所收藏的古董勞力士手錶，每枚都屬極罕型號，身價不菲。原來余文樂自從移居台灣後，更培養出收藏藝術品的嗜好，主要以名畫居多。

今年的11月他將踏入40歲，如今已是兩孩之父的他，為紀念這個人生轉捩點，決定和佳士得合作舉辦「No Time Like Present」網上拍賣，拍品包括一枚極罕勞力士Paul Newman款Daytona，用上「RCO」錶盤，型號6263，估價高達$1,200萬元；喬治康多的《修女與神父》油布畫估價更高達$1,800萬元；另有一組由Larva Labs創作的罕見CryptoPunks及最新力作Meebits、Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC）NFT加密藝術等。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其他拍賣的名錶還有愛彼、百達翡麗、Omega和多枚古董勞力士，還有余文樂自家潮牌MADNESS跟不同設計師聯乘的服飾等。部分拍賣收益將撥捐「願望成真基金」。該基金旨在為中、港、澳3至17歲並患有重病的兒童實現夢想，令他們重燃希望。

甚麼是NFT加密藝術

非同質化代幣，即加密藝術（NFT）是儲存於區塊鏈的獨特數碼證明，提供一項資產的特定擁有權，並以數碼資產為主，例如數碼藝術品。由於數碼作品能簡單快速地被複製，因此往往難以證明其擁有權，而NFT卻能成為建立及展示資產擁有權的實用工具。每個NFT都獨一無二，價值各有不同，與美元和比特幣等相同和可互換替代的「同質化」資產相反。佳士得在本年迄今為止，單是NFT的拍賣就錄得9,320萬美元成交額。

▲ 余文樂經常去看藝術展覽，他面前的畫作《薇薇安》是出自極具影響力的美國藝術家Alex Katz手筆。（佳士得提供）

余文樂親述拍賣背後意義

記：記者

余︰余文樂

記︰是次的拍賣主題「No Time Like Present」是你的主意嗎？有何特別意思？

余︰「No Time Like Present」是我和Christie's共同構想出來的主題。因為每一個當下也是非常珍貴的，不能追回，而Present也是送給這個階段的自己的一份禮物。今年我踏入40歲，而且入行20年了，正值另一個人生階段的開始，所以想跟大家分享一下和總結一下這個階段的自己。

記︰知道你向來愛收藏古董錶，有甚麼原因？你對哪一類型最感興趣？

余︰我很喜歡古董錶的質感，比較簡單，當時的科技沒現在發達，材質也用得相對簡單。就像這枚勞力士6263，它用塑膠的錶面，所以久了就會有變化，會變黃，它有一種時間洗禮過的味道，是需要時間去形成一個味道的那個過程，我是很喜歡的。

遇到喜歡的古董錶也沒有特定的原因，純粹是個人喜好和緣份，所以沒有品牌或是款式的限制。

記︰升值潛力是否你買錶或買藝術品的考慮因素之一？

余︰在漫長的學習過程中，慢慢也會加深了對某些古董錶的認識，好像其歷史故事和收藏價值。有時候升值潛力會是我考慮的因素，但有時候是純粹的個人喜好。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

記︰收藏名畫的樂趣在那？

余︰藝術家對待他自己的作品，需要很長時間，去演變成現在的他。好像我喜歡喬治康多的原因，是因為你不難在他的作品裏面發現雙面的表情，有一些很調皮的味道在裏面。做任何關於藝術層面的東西，非常重要的地方是，你需要很長時間去累積，累積是最美的，這個過程是非常漂亮的，他的細膩跟他的魅力就是在這裏。

你喜歡的東西需要有理由，是真心喜歡，再去研究它的一切，背後的原因、背後的故事，我常常說過程很重要，過程是大於結果的。

記︰何時開始接觸「加密藝術」？你如何比較實體藝術品及虛擬藝術品？

余︰我是在這一年開始接觸NFT，身邊也有很多朋友已經收藏好幾年了，所以從他們身上學習了很多關於NFT的知識。我當然會在家裏和辦公室裏放實體藝術品，NFT我認為是未來的大趨勢，是代表了一個年代的重要發展。但實體的藝術品還是有其相當重要的價值和意義，所以我認為兩者是可以並存的。

記︰選擇「願望成真基金」為受惠機構去幫助兒童，是否因為自己的爸爸身份？

余︰選擇Make a Wish，除了是因為自己是爸爸的身份可以幫助病患兒童之外，碰巧也是Make a Wish成立的41周年，剛好比我大一歲！這次拍賣會其中一個很重要的意義，就是希望所有小朋友也可以有機會實踐自己的夢想。就像我小時候一樣，慢慢在人生裏累積了經驗，就有能力慢慢一步一步去實踐自己的夢想。

No Time Like Present網上拍賣



開放競投日期︰9月17-28日

公眾預展

日期：9月20至28日

時間：10:30am-5:30pm

地點：中環遮打道18號歷山大廈22樓佳士得藝廊

預約登記︰infoasia@christies.com*預展只接受預約參觀

記者︰梁靜詩