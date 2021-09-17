【疫苗獎賞】廠商會送出4000份福袋　以鼓勵長者弱勢社群打針

▲ 為鼓勵接種疫苗，廠商會推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，送出近4,000份，總值超過港幣170萬元的保健福袋予長者、弱勢社群和新來港人士。（廠商會提供）

本港長者的新冠肺炎疫苗接種率持續偏低，為鼓勵接種疫苗，廠商會推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，送出近4,000份，總值超過港幣170萬元的保健福袋予長者、弱勢社群和新來港人士。廠商會會長史立德、常務副會長盧金榮及副會長兼社會及公益事務委員會主席馬介欽今日（17日）親到其中一個派發點牛頭角明愛長者中心，探望長者和派發福袋。

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廠商會會長史立德指，各大機構推出不少疫苗大抽獎，惟長者和新來港人士在接收相關資訊方面往往較困難，而且未必懂得使用電腦或智能手機登記參加，故此廠商會決定把部份籌得的獎品撥作慈善用途，透過社會福利署和新家園協會，分派給各區已接種疫苗的長者和市民。據知，今日到牛頭角明愛長者中心領取福袋的長者大都已於3、4月接種了疫苗，史會長希望他們能成為榜樣，鼓勵其他符合健康要求的長者接種疫苗，以減低出現併發症和死亡的風險，同時推動香港整體接種率進一步提升，為社會復常和通關締造有利條件。

是次活動所派發的福袋禮品由香港濟眾堂中藥廠贊助，禮品種類包括藥油、燕窩川貝枇杷爽及枇杷糖、防疫香囊、維骨力及網上優惠券，每份福袋價值超過港幣400元。香港濟眾堂中藥廠董事劉楚武及董事助理劉納德亦有出席活動，親自送上福袋。

此外，廠商會「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃內的重頭項目是大抽獎，廠商會於8月29日已舉行首輪抽獎，送出第一個價值港幣100萬元的信用卡免找數簽帳額，下輪終極大抽獎將於明天（9月18日）下午6時截止登記，並於9日29日一次過抽出超過1,300份獎品，包括1份價值港幣100萬元、1份港幣70萬元、1份港幣30萬元和兩份各值港幣10萬元的信用卡免找數簽帳額、由中信股份送出的Serena電氣化七人車一部，連税價值港幣39萬元等。

凡年滿 18 歲並已經在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，可透過手機登入「e 健行」系統參加抽獎。

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責任編輯：曾卓鋒