科大推多元學習體驗　助學生享非一般校園生活

提起大學生活，很多人也視為人生中最開心難忘的經歷，兩位經大學聯招入讀香港科技大學（科大）的同學，在大學的創意氛圍下，除積極參與海外交流及實習等豐富活動外，更成功將推動可持續發展的海外學生團體帶到香港，以至成立有助避免食物浪費的初創等，令大學生活意義倍增。



回顧大學選科，現於人文社會科學學院就讀理學士（定量社會數據分析）四年級的姚靖彤（Sandy）指出，選科以興趣為先，加上這是全港唯一結合社會科學與數據分析的課程，對她甚具吸引力。「掌握Big Data（大數據）技術是大趨勢，適用於任何行業，但如只懂分析數據，對社會現況卻一概不知，也不可能學以致用，有關課程將兩大學習重點兼收並蓄，並提供心理及行為科學等副修科目，對每個人的行為習慣形成有更深入的認知，有助分析社會問題的成因。」



赴日交流 豐富人生經歷



每個中學生對大學生活各有憧憬，Sandy表示，理想中的大學充滿各種啟發潛能與創意的機會，並鼓勵學生勇於嘗試，進而尋獲事業以至人生方向。而科大特設豐富的校園活動，讓她早於一年級已可透過「Career Exploration Program」前赴日本，在為期一個月內，先後到花王集團及一間可再生能源公司實習，又參觀了Sony、日產及三井住友等大型企業，開拓國際視野，皆令她留下很多彌足珍貴的難忘體驗。

▲ 在日交流期間，除了參觀多間當地大企業，Sandy（左二）與一班當地及科大同學亦爭取時間到處遊覽。

珍惜食物 從初創做起



「印象最深是與大學木球隊隊友合作，投身初創行列，藉此期望為減少浪費食物出一分力。」文靜的Sandy笑言，入讀科大前從未接觸木球，加入球隊也是源於看到同學練習，感覺甚為有趣而決定一試，想不到不但學到一項新運動，更因認識到「生意拍檔」而帶來創業契機。

▲ 透過木球Sandy不但接觸到一項新運動，還認識了現在的生意拍檔，讀工程的陳俊堅（Ken）同學，二人不同的背景可為公司注入不同的思維及技能。

Sandy闡釋，當時留意到不少零食基於臨近「食用日期」、過了「最佳食用日期」，或是品牌換上新包裝而遭丟棄，造成食物浪費，因而決定成立初創公司FlashGreen，從供應商取得這些零食，再以原價兩至三折的價格出售給科大學生，既符合環保「惜食」原則之餘，又讓同學可享用價廉物美的零食，一舉兩得。

▲ Sandy分享FlashGreen已透過自動售賣機進駐科大，並已可在Android app store下載。

經過短短兩年發展，FlashGreen得到身為校友的「零食大王」創辦人彭啟明供應零食，令貨源穩定，現時已透過自動售賣機進駐科大校園，近期並在Android app store「上架」。Sandy認為，有此成果離不開科大的支持和協助，除了支持他們參加校外創業比賽，並且勝出喜獲啟動獎金，科大創業中心更提供了很多實用建議，助他們踏出創業第一步。「我們正聯絡其他大專院校，以便進一步推廣FlashGreen的綠色零食。」

▲ 多才多藝的Sandy亦精於拉小提琴，曾參與大學管弦樂團的年度公演。

專修金融 掌科技知識



今年剛從科大工商管理學士（金融學及資訊系統學）課程畢業的梁衍晧（Hugo）憶述，中學時已對金融分析感興趣，故選修相關課程。「大學是人生新階段，從中可發掘更多機會及可能性，就讀科大時，我曾前赴丹麥哥本哈根交流，更參加了一些與公司合作的課程，嘗試解決真實的商業問題，更認識到可持續發展和環境、社會及管治（ESG）等炙手可熱的新概念。」

▲ Hugo（右四）在哥本哈根看到當地人以單車代步、惜食及減廢等綠色生活習慣，啟發他回港後更投入推廣可持續發展。海外交流期間Hugo相當融入丹麥生活，認識了一大班當地同學。

提到兼修資訊系統學，Hugo指出，攻讀金融學時發現當中需運用不少編程知識（programming language），加上金融科技（Fintech）是近年熱門議題，若一併掌握兩大專業知識，將有助捕捉更多事業發展機遇。「幸運地我可參與金融管理局的實習，運用programming language進行大數據的項目，以及透過Tableau 建立工具，以分析聯繫匯率，藉此了解如何將科技有效運用於金融規管，以至如何善用科技以提升金融系統的監管效能。」



籌辦分會 推可持續發展



對於將關注可持續發展的學生團體Oikos 從歐洲帶到科大，並成為香港分部的創始成員，Hugo直言，入讀科大後才接觸可持續發展，適值在哥本哈根這個綠色城市交流期間，有同行的學長學姊計劃設立「Oikos Hong Kong」，惟畢業在即，期望他可協助傳承。「科大給予很多支持，如提供資助及場地，有熱衷推展可持續概念的教授更義務擔任顧問，以致能事半功倍。」

▲ Hugo隨Oikos Hong Kong到海外參加會議，印象深刻。他擔任香港分會會長時候，曾參與綠色食品初創、環保投資項目，甚至協助一位在日內瓦的教授編寫可持續發展課程，累積了不少寶貴經驗。

Hugo續說，最難忘是代表香港分會參加海外活動，與來自不同國家及地區的同輩就創立分會及籌辦可持續發展活動分享經驗，令他獲益甚豐；而香港作為少數的亞洲分會，在活動中更是深受歡迎。「現正從事與投資分析相關的行業，日常由深入分析公司的投資價值，至協助公司改善業績，工作性質多元化，從科大所得的專業知識與實習經驗，正可大派用場。」



大數據、可持續發展、金融科技等將會愈來愈備受重視。科大一向與時並進，將開設理學士（可持續發展及綠色金融）課程，亦會推出更多「延修主修」選項。想了解科大的最新聯招計分方法、全新課程及獎學金計劃？9月25日星期六參加「香港科大網上本科資訊日」就可以盡覽詳情及一「嘗」大學的多元學習體驗！立即登記：http://bit.ly/3tRGae2

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