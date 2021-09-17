【高官變動】衞生防護中心總監林文健下周擢升衞生署署長　接替退休陳漢儀

▲ 林文健將出任衞生署署長，接替陳漢儀退休。（政府新聞處）

政府今日（17日）宣布衞生防護中心總監林文健醫生將於2021年9月21日出任衞生署署長，接替將展開退休前休假的陳漢儀醫生。

林文健於1997年7月加入衞生署任職醫生，於2008年8月晉升為首席醫生，於2013年7月晉升為衞生署助理署長，於2020年6月晉升為衞生署副署長。於今年1月出任衞生防護中心總監，不足一年再擢升為衞生署署長。

林文健擁有多項醫學界的專業資格，於1996年取得中大內外全科醫學士，及後於港大醫療科學碩士，並在香港醫學專科學院院士（社會醫學）。另外，林文健亦取得多個由外國辦學團體取得的認證，包括於英國伯明罕大學取得健康及醫院管理碩士、英國皇家內科醫學院公共衞生科院士，以及愛爾蘭皇家內科醫學院公共衞生醫學科院員。

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責任編輯：李榮忠