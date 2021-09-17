  • 29°C
香港時間 : 2021917日 (週五) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高官變動】衞生防護中心總監林文健下周擢升衞生署署長　接替退休陳漢儀

社會 16:17 2021/09/17

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

林文健將出任衞生署署長，接替陳漢儀退休。（政府新聞處）

政府今日（17日）宣布衞生防護中心總監林文健醫生將於2021年9月21日出任衞生署署長，接替將展開退休前休假的陳漢儀醫生。

林文健於1997年7月加入衞生署任職醫生，於2008年8月晉升為首席醫生，於2013年7月晉升為衞生署助理署長，於2020年6月晉升為衞生署副署長。於今年1月出任衞生防護中心總監，不足一年再擢升為衞生署署長。

林文健擁有多項醫學界的專業資格，於1996年取得中大內外全科醫學士，及後於港大醫療科學碩士，並在香港醫學專科學院院士（社會醫學）。另外，林文健亦取得多個由外國辦學團體取得的認證，包括於英國伯明罕大學取得健康及醫院管理碩士、英國皇家內科醫學院公共衞生科院士，以及愛爾蘭皇家內科醫學院公共衞生醫學科院員。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

全健管理︰你健康嗎？
今日 15:30
全健管理︰你健康嗎？
【新冠疫苗】心臟專科學院前院長指青少年改打一劑復必泰是負責任決定　兒童醫院會跟進接種後心肌炎個案
今日 13:47
【新冠疫苗】心臟專科學院前院長指青少年改打一劑復必泰是負責任決定　兒童醫院會跟進接種後心肌炎個案
【疫苗抽獎】華懋2000萬抽獎結果今日公布　50名得獎者獲全年自助晚餐【附得獎者名單】
今日 13:11
【疫苗抽獎】華懋2000萬抽獎結果今日公布　50名得獎者獲全年自助晚餐【附得獎者名單】
【疫苗獎賞】國泰伙機管局送2.5萬張機票抽獎　9月30日截止登記【附航點名單及參加方法】
今日 13:09
【疫苗獎賞】國泰伙機管局送2.5萬張機票抽獎　9月30日截止登記【附航點名單及參加方法】
【疫苗獎賞】廠商會送出4000份福袋　以鼓勵長者弱勢社群打針
今日 16:04
【疫苗獎賞】廠商會送出4000份福袋　以鼓勵長者弱勢社群打針

你可能感興趣

全健管理︰你健康嗎？
今日 15:30
全健管理︰你健康嗎？
【新冠疫苗】心臟專科學院前院長指青少年改打一劑復必泰是負責任決定　兒童醫院會跟進接種後心肌炎個案
今日 13:47
【新冠疫苗】心臟專科學院前院長指青少年改打一劑復必泰是負責任決定　兒童醫院會跟進接種後心肌炎個案
【疫苗抽獎】華懋2000萬抽獎結果今日公布　50名得獎者獲全年自助晚餐【附得獎者名單】
今日 13:11
【疫苗抽獎】華懋2000萬抽獎結果今日公布　50名得獎者獲全年自助晚餐【附得獎者名單】
陳漢儀 任命 退休 衞生防護中心 衞生署