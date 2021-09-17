【兒童便秘】11歲男童腹部劇痛大腸塞滿糞便　慢性便秘如不治療可致大便失禁

▲ 11歲男童突然右下腹劇痛，經腹部掃描發現大腸充滿糞便，患有便秘。

Peter仔11歲，非常活躍。有天，他突然跟媽媽說右下腹劇痛，坐立不安，大汗淋漓，懷疑急性盲腸炎。到了診室，醫生為他進行腹部掃描，令人驚訝的是，不是盲腸炎，竟然是整條大腸充滿糞便。於是，醫生為他處方瀉藥，排出宿便，腹痛亦隨即消失。其實，Peter仔患上了慢性便秘。父母對此不太清楚，還以為他有規律排便的習慣。

3成兒童有便秘

便秘是兒童常見的胃腸疾病，據醫學文獻報指，三成兒童有此問題，情況普遍。一般來說，便秘可出現在兒童期三個常見階段：

1. 嬰兒斷奶時

2. 兒童學習如廁時

3. 學齡期

現時醫學界仍未完全掌握兒童便秘的成因。有可能是兒童排便時感到疼痛，引起大便瀦留（編按︰醫學上指液體聚積停留 ）。有些個案是，兒童沒有規律的排便習慣，當要排出較大的糞便時造成的痛楚導致兒童恐懼，糞便滯留於直腸。如此會造成惡性循環，引起慢性便秘。如果不治療，可導致兒童大便失禁。

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與生活環境和飲食習慣有關

香港中文大學曾進行兒童排便習慣的調查，訪問了2,300名小學生。當中有一成二受訪兒童患有便秘。其中原因與兒童的生活環境與飲食習慣有關。例如孩子不是與父母同住、父母平時少於五成時間與孩子共進晚餐、孩子不願意在學校廁所排便、課後生活忙碌引致、睡眠不足等等。飲食方面，便秘兒童較多有進食快餐和街頭小食的習慣。

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兒童便秘並不只是藥物即可治療，還牽涉父母心理上的支援。父母可了解孩子便秘背後是否隱藏著焦慮，減少指責，共同制定舒緩便秘的方案。如果孩子害怕排便時疼痛，家長若強迫訓練孩子如廁可能有反效果。父母可與醫生商討治療方案，改善上述的生活習慣，指導孩子排便姿勢、提醒孩子準時如廁，持續協助孩子建立規律的排便習慣，才是治本之法。

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撰文︰香港港安醫院-司徒拔道 兒科專科醫生張蔚賢