【網購騙案】警拘1男涉19宗網上交易騙案　警方有3點提醒市民

▲ 警拘1男涉19宗網上交易騙案，警方有3點提醒市民。（黃傑偉攝）

警方今日（17日）上午在藍田德田邨，拘捕一名32歲本地男子，涉及去年10月3日至今年8月8日共19宗騙案。

警方指由2020年10月3日至今年8月8日期間，共發生19宗涉及網上交易騙案，犯案手法同出一轍。騙徒會於網上搜尋，如有受害人放出高價值貨品，包括平板電腦、智能電話及遊戲機等，騙徒會相約受害人會面交收，期間騙徒會主動顯示手機內截圖，表示已將現金以支票或網上支付形式付款，受害人信以為真，將貨物交出，數日後受害人方發覺款項未能兌現，類似案件發生於港九新界，東九龍佔5宗，港島佔8宗，西九龍佔4宗，新界南及新界北各佔1宗，受害人損失共13萬元，單一損失由500元至17,600元不等，受害人包括15男4女，當中一人為印度籍，其餘為本地人，年齡介乎18至54歲，職業包括家庭主婦，在職人士及學生。

鑑於案件趨勢，東九龍重案組接手，經深入調查後成功鎖定一名目標男子，並於今日在藍田區德田邨男子住所將其拘捕，行動中警方檢取男子手機作為證物，被捕男子32歲本地人，報稱無業。警方指行動仍然持續，會繼續追緝其他同黨歸案。警方表示，上半年刑事案件30,871宗，有8,699宗與詐騙有關，即每10宗案件就有3中與詐騙有關，而每10宗詐騙案件就有3宗與網上詐騙有關。

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為防止受騙警方有3點提醒市民，第1點，由於騙徒騙案手法層出不窮，希望市民提高警覺及提醒身邊人。第2點，網上交易盡量使用現金方式最可靠，如數額太大，建議事主相約到櫃員機當面過數，提防騙徒以虛假支票截圖行騙，而檢查過數情況盡量使用自己手機，勿相信對方截圖。第3點，交易時要清楚對方身份資料，以便日後調查。

警方東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威呼籲市民，如有以上騙案資料可提供，請聯絡東九龍總區重案組第三隊，最後警方提醒市民「網購用現金，截圖咪當真」。

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記者：黃傑偉