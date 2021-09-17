【無窮之路】陳貝兒訪四川貧困村莊　見證知識力量改變命運

▲ 陳貝兒見證知識改變命運。

陳貝兒在《無窮之路》隨攝製隊走訪全國6個省份，深入10個貧困縣了解各地民生，分享當地人脫貧致富的故事。在明晚（9月18日）播出的《無窮之路》第4集裡，陳貝兒來到四川成都和廣西融安，親證一班農村學生大學畢業，令她非常感動，貝兒體會到教育如何改變人生。

當中，貝兒訪問了一位來自四川一個貧困村莊的少年王補都，他受到駐村扶貧書記張大海的啟發，明白到要讀書增長知識，才可穩定地工作去改善家庭經濟環境。

【無窮之路】陳貝兒溜索穿越高山大峽谷 有高山反應堅持繼續開工

▲ 陳貝兒為拍攝《無窮之路》走訪全國六個省份。（取自instagram）

知識改變命運

之後他更獲引薦參與省內一間電力公司的扶貧高考助攻計劃，由大專教師協助他解決學習遇到的困難，最後王補都不負眾望順利入讀成都的一間大專院校，成功到大城市工作。

該助學計劃已經贊助超過一千個農村，陳貝兒於拍攝期間，見證著一班來自多個少數民族的農村學生大學畢業，又成功獲錄取從事相關專業的工作，替他們開心之餘，亦令她深深體會到知識改變命運的道理。

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現代技術改良農產品

另外，貝兒更走到廣西西北部一個貧困的融安縣，陳貝兒接觸到四位來自廣西壯族自治區的農民子弟，他們為大學畢業的90後，結伴到廣洲工作，更在電商平台闖出名堂。

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自稱「廣西F4」的他們帶著電商營運經驗，回到家嫏融安創業，售賣家鄉特產金桔。

其後他們建立了智慧農業的基地，更成功將金桔品牌化，把融安金桔推廣到全國，帶動廣大貧困戶用現代農業的技術去培植最優質的果實，再通過直播帶貨等營運模式，幫助全縣果農解決金桔銷售難題。

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【無窮之路】來回攀5000級天梯訪懸崖村 陳貝兒受傷仍堅持拍攝：活著不容易

陳貝兒敬業樂業

貝兒這位「女強人」認真有耐力，她為拍攝節目《無窮之路》可說搵命博，於川藏高原拍攝期間出現高山反應，貝兒須送院吸收氧氣治理。

另外她不怕勞苦，於第1集裡，她攀上5000級天梯探訪懸崖村村民，另外在第3集她繼續挑戰膽量，於雲南以「溜索」過江，可說驚險萬分，貝兒亦不禁說：「好驚，好似海盜船咁」