【最萌星二代】李元元返幼稚園K1半個月　老師指Lucy爭玩具出絕招對付同學

▲ 李元元返幼稚園半個月，老師指Lucy偶爾在學校與同學爭玩具，更用肚腩頂開其他同學！

李璨琛女兒李元元（Lucy）已經返幼稚園K1半個月，Lucy媽Sophia近日收到老師來電，分享了Lucy的上課表現，老師指Lucy偶爾會和同學搶玩具，這對媽媽來說並不意外，但想不到Lucy為了玩具可以去到好盡，竟使出絕招撞開同學，令Sophia十分爆笑！

Sophia在社交平台分享了老師對Lucy的評語，並附上一系列Lucy得戚搞笑相。Sophia稱女兒開學半個月，老師便主動致電她分享Lucy的上課表現及概況，老師指Lucy偶爾會和同學搶玩具，Sophia對此並不感到意外，「講到玩佢都真係冇面俾」，最令她爆笑卻是Lucy爭玩具的方法。

最後，老師仲er住er住咁補充咗句：佢呢……有時呢……都會用個肚腩去頂開其他同學嘅……

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Sophia稱自己笑到「碌咗落地下」，想不到Lucy識得好好利用個肚腩去對付其他同學，「簡直係不得之了」，還笑言女兒真的是「（她）媽的驕傲」！

▲ Lucy返學好興奮。（IG圖片）

很多網民都留言爆笑，終於知道Lucy的大肚腩有何作用，「用肚腩頂開其他同學，好好笑，Lucy 你係得嘅」、「終於知道Lulu點解要Keep住個肚腩仔，原來有用途嘅」、「佢武器無真實傷害性又不失霸氣」。網民相信老師忍笑都好辛苦，還希望老師下次拍片展示Lulu怎樣用肚腩頂人。

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傳讀聖瑪加利大 下月初招生

據悉Lucy入讀位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，該校於1986年創辦，為天主教香港教區17間幼稚園之一。星二代校友包括吳日言的女兒、周汶錡兩名兒子，其中大仔Jacques剛K3畢業升小一。

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想仔女做Lucy的師弟妹好快有機會，有關2022至23年的招生事宜將於10月初公布詳情，有興趣家長要留意網頁公布。學校現時分上下午班，強調活動教學，著重學術；課程以提高學習興趣、啟發創意思維及培養品德為重。

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該校每年的升小派位成績優異，據該校校網，很多畢業生升讀聖保祿天主教小學、瑪利曼小學、聖若瑟小學、番禺會所華仁小學、聖士提反書院附屬小學或救恩書院（小學部）等。

據幼稚園概覽資料顯示，天主教聖瑪加利大幼稚園現時全年學費$40,800，分10期繳交，但該校於今年1月19日收到教育局通知，獲批參加2021至22學年「幼稚園教育計劃」，學費將會有減免。

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責任編輯︰王明芳