【校長專欄】學生求學過程就像人類探索太空 林文燦校長：要勇於探索

▲ 成功，在於抬頭與埋頭之間。

回歸安寧，為浮躁的心態降溫；預約勤奮，把懶散的心思收攏；重燃激情，為嶄新的學期鼓舞。開學啦！每年的九月對莘莘學子來說都是一個新的開始，懷抱新的理想和希望踏上新的旅途。而香港的青少年，九月伊始就收到了一份意義重大的「開學禮物」。

2021年9月3日，香港教育局特別為全港青少年學生準備了別開生面的開學第一課 ——「時代精神耀香江」之仰望星空話天宮活動，這是中央送給香港同胞，特別是青少年的一份特殊禮物。地面天宮互動情牽，青年學子與神十二太空人天地互動，香港的青少年學生直接和天宮空間站的三位中國宇航員進行實時連線的「天地對話」。

這是一堂妙趣橫生的科普課，也是一堂別開生面的國情教育課。透過和宇航員的實時互動，瞭解天宮空間站的工作和生活情況，香港青年看到了國家航太科技快速發展的巨大成就，增強了對國家的歸屬感和自豪感，也激起香港青年探索星空的好奇心，點燃了更他們心中的航天夢。

浩瀚的太空中有太多的未知事物需要人類慢慢去探索和認知。從屈原發出《天問》到「天問一號」登陸火星，從嫦娥奔月的傳說到「嫦娥五號」取回月球土壤，中國人執著了幾千年的夢想，在今天一個個變為了現實！每個學生的求學過程就像人類探索太空一樣，都應該鼓足勇氣、不畏艱難、堅持理想、勇於探索。

而成功，在於抬頭與埋頭之間。抬頭看天，拓寬視野、追求夢想，選擇正確的奮鬥目標，明確自己努力的方向，正所謂，眼界決定境界，態度決定高度。埋頭做事，仰望星空也要腳踏實地。成功是沒有捷徑的，我們需要靜下心來、認真專注、勤勤懇懇，才能披荊斬棘，方能實現自己的人生價值。

同學們，帶著自信，帶著理想努力吧！

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