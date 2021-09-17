【校長專欄】啟發潛能人人都可以是資優兒　崇真小學暨幼稚園校長︰多嘗試多探索

▲ 譚煥玲校長認為，只要培養得宜，就可以啟發孩子的潛能，人人都可以成為資優兒童。

各位家長認為「資優」兒童的特質是甚麼？是智力比較高？是具備藝術天賦？還是運動技能卓越？「資優」到底是與生俱來的，還是後天培育的？其實教育工作者多年來也一直在探討這些問題，而崇真小學暨幼稚園深信每一個孩子都是獨一無二的，只要培養得宜，就可以啟發他們的潛能，人人都可以成為資優兒童。基於這個信念，本校自2001年開始推行校本「啟發潛能資優教育計劃」。

計劃分三個層次，首先是普及性的學習活動，旨在引起孩子的動機，從而探索個人興趣；第二層次是抽離式的學習支援與增潤，旨在配合孩子個別的學習需要；第三層次則是建立人才庫，以便善用校外資源輔助孩子成長。接下來的文章，我將細細講述這三個層次的推行方式。

資優兒童，顧名思義是資質優秀的孩子；然而，先天的資質並非孩子能力發展的絕對因素。先天條件較佳的孩子可以用相對較短的時間達成目標，但不代表毋須努力便能展現才能；同樣道理，每一個孩子在適切的培養下也可以發揮他們最大的能力，只是需時相對較長而已。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

故此，「啟發潛能資優教育計劃」的第一步是普及性的資優教育。在此階段，學校會在常規課程當中加入思維技巧、創造力和社交能力等三大資優教育核心能力的訓練，開發孩子的資質，奠定孩子能力發展的基礎。舉例來說，從幼稚園幼兒班開始，教師便會運用「六何法」等思維工具，由淺入深地引導幼兒逐步建立有系統的語言組織和分析能力；也會推行專題研習和自由遊戲，給予幼兒空間決定自己學習的題目、順序或方式等，提供機會讓幼兒與同儕溝通、協作，一起運用日常生活中的素材設計遊戲或作品。不論資質，每一位幼兒都能從這些經驗當中逐步開發核心能力，為投入第二層次的資優教育計劃做好基礎的準備。

最新影片：半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅 公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士

普及性資優教育除了核心能力的開發以外，還有第二重任務，便是提供多元化的興趣活動，讓孩子能多嘗試、多探索，從而發掘自己的興趣與潛能。以本校為例，從幼稚園到小學均在課後、週末及假期提供包括學術提升、邏輯智能、STEM、語言、音樂、體育、藝術、舞蹈、演藝、手作、魔術、急救、領袖培訓等豐富的活動選擇，孩子可以得到更多機會探索自己的喜好，啟發個人的潛能。在這個摸索的階段，家長的態度十分重要，須謹記讓孩子按個人的喜好與能力選擇活動，而不是按家長的喜好為孩子作選擇，家長須能分辨習得技能與啟發潛能的區別。

第一層次的普及性資優教育旨在培養孩子的核心能力，並發掘孩子的潛能，無論資質高低都可以參與，也都應該參與。因為每一個孩子都需要被栽培才能成長，都需要嘗試才能產生興趣。學校和家長的角色便是提供多元化的體驗，鼓勵孩子多嘗試、多探索，從而啟發孩子的潛能。

最新影片：反式脂肪堵塞心血管 營養師教看餅乾成分及標籤

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD