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【耳念珠菌】荃灣康樂老人院8旬嫗感染耳念珠菌　入院逾兩周因自身疾病亡　

社會 17:06 2021/09/17

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安老院舍1院友感染耳念珠菌，衞生防護中心到場視察調查。（資料圖片）

衞生防護中心今日（17日）正跟進一宗耳念珠菌個案，涉及一名居荃灣康樂護老院89歲女院友，早前因自身疾病入住仁濟醫院，篩查檢測發現有耳念珠菌，患嫗入院逾兩周後，因自身疾病離世。

涉及的89歲患嫗有長期病患，居於荃灣新村街平愛大廈康樂護老院，7月4日因自身疾病入住仁濟醫院，入院篩查抽取的腋下、腹股溝和鼻腔合併拭子樣本檢測到耳念珠菌。她7月20日因其他健康原因離世。

衞生防護中心人員今日已視察該院舍，並建議院舍採取所需的感染控制措施。中心調查仍然進行中。

中心發言人解釋，念珠菌為廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境，常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道，偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士；而耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高，視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，耳念珠菌感染可從輕微至可能危及生命，甚或致命。

​發言人強調，正確使用抗菌素和保持個人尤其是手部衞生，對預防耳念珠菌出現和交叉感染至為重要。

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責任編輯：李榮忠

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