【施政報告】民調︰66%市民認為「好需要」解決房屋問題　其次要處理醫療及公共衞生問題

▲ 特首林鄭月娥將於10月6日，宣讀新一份施政報告。（經濟日報資料圖片）

政府將於10月6日公布新一份施政報告，香港民意研究所本月中訪問約5800名市民，發現市民認為今份施政報告最需要解決房屋問題，其次是醫療及公共衞生問題。

香港民研在本月13日至16日期間，向「我們香港人」計劃下的意見群組發出網上問卷，成功訪問5807名12歲以上香港居民，並按全港人口年齡及性別分布、教育程度和政治取向等進行加權。

調查顯示，多達66%受訪市民認為，今份施政報告「好需要」解決本港房屋問題，另有20%受訪者亦認為「幾需要」解決。至於醫療及公共衞生問題，有58%受訪者認為「好需要」解決，亦有29%人認為「幾需要」解決。

此外，分別有39%受訪市民認為，今份施政報告「好需要」解決社會福利和教育問題；另有31%人認為「好需要」解決勞工政策問題。

今次調查同時問及，市民對今份施政報告的期望。結果顯示，有41%受訪者坦言，對今份施政報告「沒有期望」；亦有28%人表示，對施政報告期望只有「一半半」；而表明「期望好大」或「期望幾大」，則分別只有2%和13%。

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責任編輯：胡偉明