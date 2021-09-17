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【區議員宣誓】批美國政客抹黑港府DQ泛民區議員　外交部駐港公署：推進香港良政善治必要舉措

政治 17:30 2021/09/17

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外交部駐港公署發言人強調，港府確定7名區議員的宣誓為無效宣誓，是落實「愛國者治港」原則、推進香港良政善治的必要舉措。（資料圖片）

7名民主派區議員日前被DQ，外交部駐港特派員公署今日表示，針對個別美國政客就事件說三道四，大肆抹黑中央和港府，為反中亂港勢力撐腰，干預香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，特區政府落實區議員宣誓安排，有利於區議會回歸為社區民生出謀獻策的主責本業，有利於打擊借區議會平台揮霍公帑、大搞「政治攬炒」的反中亂港分子，有利於保護香港市民依法享有的廣泛權利自由。

發言人又表示，建立宣誓效忠制度、確保議員的國家認同和政治忠誠是國際通例，形容沒有任何國家會對包括議員在內的公職人員，違背誓言、背叛國家行為聽之任之，強調港府確定7名區議員的宣誓為無效宣誓，是落實「愛國者治港」原則、推進香港良政善治的必要舉措。

發言人重申，堅定支持特區政府依法施政，堅決把反中亂港分子排除在管治架構之外，形容外部勢力的任何污衊抹黑，均阻擋不了中方堅決維護國家主權安全和發展利益的堅定決心，亦阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的歷史進程。

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責任編輯：胡偉明

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