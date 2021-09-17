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【上呼吸道感染】元朗珈琳中英文幼稚園爆上呼吸道感染　29童受影響今納強檢公告

社會 17:38 2021/09/17

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案。（幼稚園網站）

衞生防護中心今日（17日）正調查元朗一所幼稚園暨幼兒中心爆發的上呼吸道感染個案，呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

涉事幼稚園為元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園，涉及29名學童，包括16男13女，年齡介乎2至5歲。他們自9月10日起先後出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和發燒等病徵。其中24名病人已經求醫，無須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該校今日會被納入強制檢測公告，以排除感染2019冠狀病毒的可能性。該校會停課至少5日，以進行清潔及執行強制檢測公告。

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責任編輯：余思嵐

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