【港區國安法】遭凍結資產要求行使股份投票權　黎智英被判敗訴

▲ 遭凍結資產要求行使股份投票權，黎智英被判敗訴。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英早前就保安局凍結其壹傳媒股份等，而入稟要求法庭批准他在公司清盤事宜上行使投票權，法官今（17日）頒下判詞指， 《港區國安法》43條實施細則第3條在正確詮釋下，所禁止的「處理與罪行相關財產」，亦包括運用股份投票權，因此裁定黎敗訴。

判詞中指出，黎智英本來除了要求法庭聲明運用股份投票權並不屬《港區國安法》相關條文的禁止範圍內，亦要求若然法庭裁定投票權獲《港區國安法》涵蓋，則另行批出許可，供他運用投票權，惟後來因壹傳媒有限公司的董事變動，黎改為要求僅批准他在公司清盤事宜上運用投票權。

惟法官認為黎應該先向保安局作出有關申請，一旦雙方有爭議，才向法庭尋求定奪，因此黎將有關申請押後。

法官於判詞中指，《港區國安法》43條的確沒有就個別字眼作出明確定義，但實施細則第3條的目的，明顯是為了保存財產，以供日後申請充公令之用，而且亦要防止有關財產被用作資助任何國安法罪行，或影響有關國安法罪行的調查。

雖然法官認同公司股東的投票權屬《基本法》所保障的財產權，但在凍結令下，行使投票權的自由亦不能例外，財產權的保障亦非絕對，法官看不到在國安法的凍結令下，投票權為何可獲豁免。

法官又指，黎仍然可以向保安局申請許可，供他運用投票權，若然局方拒絕其申請，黎仍可向法庭尋求定奪，有關申請許可的機制，已在《港區國安法》的目的和財產權之間取得平衡。

法官又指，黎於被捕後亦曾作出書面許可，以處理公司的資產，當中包括於2020年12月8日，出售公司名下位於台北的一棟大廈，涉款逾4.7億元，反映若然不限制黎的投票權，可能會導致公司資產被消耗、股份貶值，最終影響日後的充公令。

法官認為，黎被控以勾結外國等嚴重的危害國家安全罪行，他亦是一個非常有辦法的人，因此若然法庭相信一個有控制權的股東行使其投票權，是不會影響凍結令的話，未免過於天真。

法官因此裁定就《港區國安法》 43條實施細則第3條的詮釋議題上，黎一方敗訴，並將黎的許可申請擱置。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者︰楊詠渝