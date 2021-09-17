  • 29°C
香港時間 : 2021917日 (週五) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外傭檢疫】中介斥竹篙灣檢疫中心「擠牙膏式」預約不便　負責人：逾400外傭搶房落空

社會 17:49 2021/09/17

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

港府今早9時開放大嶼山竹篙灣檢疫中心於10月20日可供預約的50間房間，惟數分鐘內即爆滿（資料圖片）

港府今早9時開放大嶼山竹篙灣檢疫中心於10月20日可供預約的50間房間，惟數分鐘內即爆滿，詳情請看：下一頁；有中介公司指，其25名員工為約400名已獲簽證及打齊針外傭預約房間，可惜系統於3分鐘內已顯示預約爆滿，其員工全無功而還，促請當局一次過開放所有房間預約。

香港僱傭代理協會主席張結民向TOPick透露，其公司25名員工今早9時起，為約400名已獲簽證及打齊針外傭預約房間，可惜3分鐘內已預約爆滿，其員工全落空，他又指，由兩大外傭僱傭協會共300名會員組成的通訊群組中，亦沒有人表示能成功預約，只有怨聲載道。

明早9時再有10月21日共50間房間開放預約，張結民表示，會研究讓更多資訊科技部同事較準時間登入，對於如此「擠牙膏式」的安排，張結民直斥如「日日折磨人」，他促請當局一次過開放所有房間預約：「唔洗我們日日在電腦面前stand by，亦可以讓僱主及早得知預約結果及另作安排。」張又再次促請港府開放竹篙灣檢疫中心所有共逾3,000間房間以應付正等候來港的逾6,000名外傭需求。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

相關文章

【外傭檢疫】竹篙灣檢疫設施供外傭檢疫21天　9月20日開放最快下周可預約
10:22 2021/09/07
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫設施供外傭檢疫21天　9月20日開放最快下周可預約
【外傭檢疫】多名高官視察竹篙灣檢疫設施　李家超透露本周公布預約安排
18:10 2021/09/07
【外傭檢疫】多名高官視察竹篙灣檢疫設施　李家超透露本周公布預約安排
【外傭檢疫】僱主下周二起可預約竹篙灣檢疫中心　 一文看清收費及檢疫要求
12:38 2021/09/11
【外傭檢疫】僱主下周二起可預約竹篙灣檢疫中心　 一文看清收費及檢疫要求
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今預約名額已爆滿　明早9時起可再預訂
今日 10:16
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今預約名額已爆滿　明早9時起可再預訂
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今起可預約　外傭中介指5分鐘後名額已爆滿
11:05 2021/09/14
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今起可預約　外傭中介指5分鐘後名額已爆滿

你可能感興趣

【外傭檢疫】竹篙灣檢疫設施供外傭檢疫21天　9月20日開放最快下周可預約
10:22 2021/09/07
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫設施供外傭檢疫21天　9月20日開放最快下周可預約
【外傭檢疫】多名高官視察竹篙灣檢疫設施　李家超透露本周公布預約安排
18:10 2021/09/07
【外傭檢疫】多名高官視察竹篙灣檢疫設施　李家超透露本周公布預約安排
【外傭檢疫】僱主下周二起可預約竹篙灣檢疫中心　 一文看清收費及檢疫要求
12:38 2021/09/11
【外傭檢疫】僱主下周二起可預約竹篙灣檢疫中心　 一文看清收費及檢疫要求
外傭 簽證 香港

最高瀏覽

【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
17:49 2021/09/16
【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負
今日 12:34
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負
【狠父殺子】夫婦爆爭執情緒失控　捅傷妻子從29樓掟幼子落街慘死
13:30 2021/09/16
【狠父殺子】夫婦爆爭執情緒失控　捅傷妻子從29樓掟幼子落街慘死