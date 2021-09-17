【外傭檢疫】中介斥竹篙灣檢疫中心「擠牙膏式」預約不便　負責人：逾400外傭搶房落空

▲ 港府今早9時開放大嶼山竹篙灣檢疫中心於10月20日可供預約的50間房間，惟數分鐘內即爆滿（資料圖片）

港府今早9時開放大嶼山竹篙灣檢疫中心於10月20日可供預約的50間房間，惟數分鐘內即爆滿，詳情請看：下一頁；有中介公司指，其25名員工為約400名已獲簽證及打齊針外傭預約房間，可惜系統於3分鐘內已顯示預約爆滿，其員工全無功而還，促請當局一次過開放所有房間預約。

香港僱傭代理協會主席張結民向TOPick透露，其公司25名員工今早9時起，為約400名已獲簽證及打齊針外傭預約房間，可惜3分鐘內已預約爆滿，其員工全落空，他又指，由兩大外傭僱傭協會共300名會員組成的通訊群組中，亦沒有人表示能成功預約，只有怨聲載道。

明早9時再有10月21日共50間房間開放預約，張結民表示，會研究讓更多資訊科技部同事較準時間登入，對於如此「擠牙膏式」的安排，張結民直斥如「日日折磨人」，他促請當局一次過開放所有房間預約：「唔洗我們日日在電腦面前stand by，亦可以讓僱主及早得知預約結果及另作安排。」張又再次促請港府開放竹篙灣檢疫中心所有共逾3,000間房間以應付正等候來港的逾6,000名外傭需求。

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記者：鄧凱文