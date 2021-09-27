【說出傷痛】擔任社工15年加入生命熱線做聆聽者　一個電話一句說話走進失落人心坎

很多香港人都面對不同的壓力，以及生活不確定性，不想身邊的人擔心就會把感受收藏，然而生命熱線卻為大家帶來喘息的空間，訴說心中事。生命熱線的高級項目經理以及註冊社工Leon在生命熱線工作4年，他指在生命熱線工作有多一個拯救生命的機會，多一番體會。

加入生命熱線

Leon已經有15年的社工生涯，喜歡與人連繫的他，對於令別人不再有自殺念頭及成功的個案，他十分有成功感及滿足感，因為在一個挑戰性大的工作下，能夠拯救生命。修讀完社工系的Leon，一開始先在兒童青少年中心當社工，後來再去到學校大專當社工，過程中一直慢慢摸索自己的路，知道到精神健康的重要性。因更想專注於精神健康的範疇，不斷在過程中進修課程，並成為生命熱線的一份子。

▲ Leon已有15年的社工生涯，在生命熱線工作了4年。

要與來電者聯繫

每天面對不同的個案，Leon指自己很喜歡收聽熱線，因為可以近距離聽到他們的心聲，也不會覺得收聽電話是一個壓力。聽過這麼多的電話，經歷過甚多的個案，他指

我們希望可以與來電者有一個聯繫，要先去明白來電者的感受，說出他們的傷痛，與他們拉近距離才會令他們更願意說多出心底話。

「擔當聆聽者的角色時，說大道理是沒有用的。」Leon直言，叫來電者「不要這樣」，「無事的」，「你努力一點，加油吧」等等的說話，只會令聆聽者抗拒，想收線，因為整個距離有點遠，會令人覺得我們不明白他們。

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成為生命熱線義工的5大特質

想要成為生命熱線的義工，Leon指會在培訓義工的過程中會留他們是否真誠，是否願意與人有好的聯繫，有沒有同理心，無條件的接納與包容以及「不可以太理性」。接聽來電反而感性於首，聆聽多點來電者心聲，要走進他們的世界，陪伴他們。

要帶他們的眼鏡去看他們的世界，穿他們逼夾的鞋，走他們崎嶇的路，要有感情投入去進入他們的世界，才可以明白他們更多。

每一個個案，Leon都會盡自己能力去陪伴來電者，陪伴他們所決定的路。只望在過程中可以令來電者有不一樣的決定，不會再有自殺的決定，希望對話可以觸碰他的想法，令其改變，以及有新的體會。

生命熱線的義工招募

為了可以幫助到更多的人，生命熱線中心一直都進行義工招募工作，聆聽來電者的心事。在30多小時的訓練中，觀察他們是否適合成為生命熱線的義工。leon坦言，「整個招募中有嚴謹的篩選，要有某些特質才可以成為義工一份子。」由於要處理來電者大大小小的情緒，義工要有較高的情緒穩定性，保持狀態。跟一般的義工有所不同，並非一兩次的訓練就可以。

我們要有勇氣進入來電者的生命，了解他們的傷痛。陪伴他們一起經歷傷痛，特別是及到一些生死問題。

▲ leon指走進來電者的世界，不可以過於理性，才可以明白他們更多。

不過Leon也提醒義工不可過份投入，如果真的遇到自己難以處理的情緒，可以坦白告訴來電者自己情緒也受影響，這樣可以表現到我們與來電者的聯繫，有包容，體諒的情感交流作溝通。因此，生命熱線會設有對義工的支持，在「debriefing機制」下義工會分享接線時的過程，會否觸碰到其情緒，在一個互相傾談的情況下，讓義工放下有關情緒，Leon表示對義工的支持也是很重要。

投入是需要的，但不要過份投入，這是需要實踐及經驗去累積。

Leon更提到若想走入社工這一個行業，除了要有以上的特質，個性一定要樂觀，因為做社工會遇到教多的負面事情，要有耐性去陪伴來及聆聽來電者的電話。他說：「幸好自己的性格天生樂觀，面對困難都會由正面的方向去對待，服務使用者告訴我，愈是負面的事情，用負面的態度看待，就會什麼事情都想得負面。」在反思自己過往的工作，Leon指很感激所有服務使用者，因為從他們身上可以看到很多人生百態，帶比自己很多反醒，可以知道自己該怎去走自己的路，就如一個提醒。

很多人說社工很偉大，可以幫助到很多人，但我反而認為是服務使用者幫了我。他們提醒了我，可以怎樣走自己的路，可以更好，才造就了現在的我，更加堅強。

記者：蕭雅文