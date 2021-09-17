【張國榮戲服】王家衛珍藏張國榮《春光乍洩》黃皮衣25年　首次公開展示10月9日拍賣【內附地點】

「不如我哋由頭嚟過。」這一句電影對白，和張國榮、《春光乍洩》中飾演的角色何寶榮一樣，成為經典。靠在阿根廷的廉價公寓門框邊的張國榮，身穿黃色皮褸，桀驁不羈又溫情脈脈的模樣，令人難忘。電影上映24年後的這個10月，這件「黃皮衣」成為現代藝術，即將登場蘇富比的秋季拍賣。

早前蘇富比與亞洲音樂天王周杰倫的合作令人印象深刻，這次踏足電影藝術領域，與殿堂級國際導演王家衛聯乘秋季現代藝術拍賣，同樣未開始先哄動。早在六月已預先宣布的消息，來到9月，詳情終揭曉。王家衛將分別以藝術家、收藏家以及策展人身份，亮相今季秋拍，並於明天至下周二，一連4天作預展。

▲ 張曼玉和梁朝偉主演的《花樣年華》曾奪第53屆康城影展「最佳藝術成就」獎，是次電影NFT作品《花樣年華 – 一剎那》為首天拍攝的絕密劇情。（曾耀輝攝）

這次預展焦點之一，正是張國榮在電影《春光乍洩》中的標誌性戲服。1997年，王家衛憑藉《春光乍洩》獲頒第50屆康城影展「最佳導演」大獎，成為首位華人獲此殊榮。而在戲中飾演男主角「何寶榮」的張國榮，成為國際影壇最受注目的香港影星，紀念性無可置疑。電影中的何寶榮，經常身穿皮褸，風流不羈的形象已成影壇經典。

王家衛珍藏皮衣近25年

這件皮褸自1997年電影拍攝完畢後，一直珍藏於「澤東庫藏」，歷經近四分一世紀，依然完好如初，如今重現公眾面前，意義非凡。王家衛如此表述：「每一件經典戲服都是一個符號：夢露的白裙、小馬哥的黑風衣、李小龍的黃色運動衣……最終都會獨立於角色，成為時代記憶。張國榮第一次穿上這件皮衣，是在阿根廷。我一直留着這件黃皮衣。因為它象徵着曾經的存在；溫柔、叛逆，和煙花背後的落寞。」

▲ 《傷心探戈－黃皮衣》是王家衛電影《春光乍洩》中，張國榮最具標誌性的造型。（曾耀輝攝）

王家衛剪輯了「何寶榮」身穿黃色皮褸的鏡頭，包括當他的愛人「黎耀輝」離開後，何與別人跳着探戈的傷心畫面，以及在布宜諾斯艾利斯街頭的孤獨身影。這件《傷心探戈——黃皮衣》將首次於K11 MUSEA公開展示，並將於10月9日現代藝術晚間拍賣會上拍。

《花樣年華 》絕密鏡頭成NFT作品

同於10月9日舉行晚拍的除黃色皮褸外，更有王家衛首件NFT（非同質化代幣）作品，此作亦將成為首項在國際拍賣行登場的亞洲電影NFT。作品取名《花樣年華 – 一剎那》，為2000年奪第53屆康城影展「最佳男主角」與「最佳藝術成就」大獎的經典電影《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情。

王家衛形容：「每部電影拍攝的首日，等同與夢中人的第一次約會，既驚且喜、如履薄冰。今天，借去中心化數字技術，我們將這意義非凡的一天，以一種嶄新的形式去保存，去展示。在區塊鏈的世界裏，歲月不老。」

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除此以外，預展同時展出「念念不忘：王家衛 x 澤東電影三十周年」– 王家衛電影珍藏拍賣專場的精選藏品。「30件藏品裏面，大部分來自我不同的電影，包括服裝、道具、造型、攝影、海報，以至我個人收藏。每一件都代表着電影從製作到面世的不同工序。此外，還有我們的長期合作夥伴張叔平、杜可風、夏永康的作品，以及幾位來自不同地區的藝術家，專門為這次30周年設計的作品。」獨立專場中的每件藏品皆附有由「澤東庫藏」開立及王家衛親簽的作品保證書，極具收藏價值。

▲ 已故傳奇巨星張國榮在王家衛電影《春光乍洩》中穿過的經典戲服「黃皮衣」，登場蘇富比今年秋季拍賣。（蘇富比提供圖片）

香港蘇富比2021年秋季拍賣預展

日期：2021年9月18日 - 21日（周六至周二）

時間：11:00am - 7:00pm

地址：K11 MUSEA 6樓 605 K11 Art & Cultural Centre

記者：王嵐