【生酮飲食】初創公司研呼氣檢測儀量度體內酮體濃度　助用家調節生酮飲食餐單

▲ 有公司研發可隨身攜帶的檢測儀，以呼出的氣體測試體內酮體濃度。（黃悅晴攝）

本港近年興起以生酮飲食法作為減肥方式，不過此方法並非立刻見效，亦較難評估自己是否進入生酮狀態，或令人無所適從。有本地公司因此研發可隨身攜帶的檢測儀，以呼出的氣體測試體內酮體濃度，協助用家監測自身狀況，並按情況調整飲食。

生酮飲食法主張以高脂肪食物為主食，只攝取極少量的碳水化合物，令身體轉為燃燒體內脂肪，釋出酮體取代葡萄糖作為能量來源。不過，生酮飲食帶來的影響不是立竿見影，成效亦未必十分顯著。中大生物化學及生物醫學碩士課程畢業生、氣葩科技創辦人張煒鋒說，不少實行生酮飲食的人士感覺難以跟進自己狀況，不知自己是否真的成功進入生酮狀態，飲食不當甚至會帶來反效果，現時雖可用驗血或驗尿方式檢測體內酮體濃度，但不便於隨時使用。

張煒鋒與其團隊因此開發氣酮機，用家可透過呼氣釋出丙酮，檢測體內酮體濃度，反映脂肪代謝情況。氣酮機的感應器由日本工廠研發，配合團隊研究出的演算法而成，檢測器長12厘米，易於攜帶，吹氣20秒後可即時在機身顯示屏上讀取結果。張煒鋒說，若果測出用家丙酮水平過高，代表體内酮體濃度不正常，或出現酮酸中毒，須作出治療，並調整飲食。

▲ 團隊研發的氣酮機及手機應用程式。（黃悅晴攝）

張煒鋒又說，用家嘗試新的生酮餐單時，亦可透過監測自己酮體水平，檢視餐單是否符合生酮準則。他亦指出，曾邀請十多位正實行生酮飲食的人士試用檢測儀，與進行血或尿液測試得出的生酮狀態結果一致。

氣酮機亦可以連接手機應用程式使用，可以記錄及監測用家呼氣釋出的丙酮水平，亦可記錄體重及飲食習慣，團隊更研發出人工智能營養師系統，可以解答有關個人營養飲食、健身建議的簡單問題。應用程式內亦有實行生酮飲食的建議食譜。張煒鋒透露，氣酮機的定價大約美金100元至200元之間，最快於今年10月推出。

張煒鋒與其團體將參與於9月24至25日舉行的第7屆中大創業日線上展覽，展覽中亦會展出逾100隊初創團隊的項目。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴