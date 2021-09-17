《沙丘瀚戰》首日勇奪本周開畫電影票房冠軍　暫成今年開畫日票房首5位影片

▲ 《沙丘瀚戰》

史詩式科幻電影《沙丘瀚戰》（DUNE）在昨天（9月16日）於本港開畫日戲勢如虹，全日總收1,498,112元，火速奪冠，成為本周開畫票房冠軍。

此外，更擠身全年頭5名開畫票房電影，成功地擊敗《無聲絕境2》（A Quiet Place 2）、《爆機自由仁》（Free Guy）、《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）、《怒火》等猛片，只僅次於《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）、《黑寡婦》（Black Widow）、《尚氣》（Shang-Chi）及《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）。

由《天煞異降》（Arrival）、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）金像提名導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的《沙丘瀚戰》，改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）的暢銷小說系列《沙丘魔堡》(Dune)。

《沙丘瀚戰》講少年Paul Atreides因宿命注定要完成超乎他認知的偉業，於是要勇闖宇宙中最危險的星球，以守護家人和子民的未來。

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