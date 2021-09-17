【公社科】董建華旗下教育頻道啟動　深化國情教育提供豐富選擇

▲ 思考香港基金會所辦的The China Current教育頻道，今日正式啟動。(思考香港基金會提供)

取代高中通識科的「公民與社會發展科」於今個新學年展開，為配合教學，思考香港基金會舉辦「The China Current教育頻道」，向教育界提供大量影片、文稿和教材，了解中國及世界發展。The China Current教育頻道今日(17日)舉行啟動體，出席啟動禮的全國人大常委會基本法委員會前副主任梁愛詩表示，教育是國之大計，關乎民族興旺、國家發展、香港前途，而香港教育亂象存在已久，亟需撥亂反正。過去一年多中央一舉扭轉香港亂局，形形色色的反中亂港的政治團體紛紛解體，教育、法律、媒體等界別得到治理，但大破之後必須有大立，對教育領域尤其是公民教育的改革，顯得更加迫切。

全國政協副主席董建華指，今次The China Current邁出新步伐，根據教育局「公民與社會發展科」課程指引，為香港的教師及學生度身製作大量短片以及輔助教材，相信一定會為深化國情教育提供更豐富選擇。

中聯辦副主任譚鐵牛譚鐵牛希望廣大師生能夠積極用好這些材料，可在課堂內外全方位認識國家，不斷增強國家觀念，涵養家國情懷，激發愛國熱情，成為堅定捍衛「一國兩制」事業的優秀人才，努力為香港的繁榮穩定和中華民族的偉大復興做出應有貢獻。

香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義稱，香港青少年要把目光放遠一點，大灣區規劃是香港自開埠以來首次直接參與國家的發展戰略，也是香港回歸之後「一國兩制」的最新實踐，可能是香港再鑄輝煌的最後機遇，呼籲香港年青一代傳承父輩的「獅子山精神」，充分把握新時代的發展機會，第一步就是先要認識自己的國家。

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記者︰蘇文軒