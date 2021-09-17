【死因研訊】迷你倉大火死因研訊　總隊目稱當晚8時許尋回張耀升

▲ 迷你倉消防殉職死因研訊續，駐東涌呼吸器室、消防總隊目胡偉傑（程志遠攝）

2016年時昌迷你倉大火致兩名消防員殉職，死因研訊今（17日）續。死因庭傳召消防總隊目作供，於庭上憶述事發當日情況，及講解有關呼吸器的消防員裝備，他供稱，當晚7時許得知有同事失蹤，並獲告知殉職消防員張耀升於當晚8時被找出。

駐東涌呼吸器室、消防總隊目胡偉傑憶述，他於事發當日於約中午12時20分至晚上約10時擔任入口指揮官，以進出為一次計，期間管理44隊煙帽隊，並肯定當日未指派殉職消防員張耀升進入火場。胡續指，現場情況於晚上7時18分變得緊張，及後約7點40分得知有同事失蹤，時任助理消防區長趙錫坤啟動緊張搜救程序。隨後趙要求胡在紙上記錄張耀升於晚上8時15分被找到。

胡續供稱，當晚約11時半收到趙的指示，將張的呼吸器運送至黃大仙呼吸器室。胡續指，他憑經驗判斷及後會再進行死因研訊，故此呼吸器一般只會在警員前，才作詳細檢查。

在死因研訊主任主問下，胡指出，入口指揮官需要檢查進場消防員的裝備，當中包括記錄氧氣樽的儲量，並以隊中的最低儲量計算出工作時間。由於消防員在火場中的耗氣量與計算或有偏差，入口指揮官亦應透過無線電了解他們的氧氣樽儲量。

胡又指，一般消防員需於呼吸樽的氣量在60巴以下撤離。當氣量在60巴以下時，呼吸器會響起低壓警笛，與耳朵距離間保持約90分貝聲量。同時間衛士個人防護監察系統（下稱衛士）亦會在180巴、100巴、60巴時，響起警報。而在60巴時，警報除按鍵關閉外，不會停止警報。

胡再指，衛士亦有動態警報系統，在消防員靜止10多秒時，會先後響起3個聲音警報，然後約在靜止30秒左右，響起全警報，屆時只有快按2秒復位鍵，才可取消警報。胡續指，當氧氣樽在少於50至60巴時，亦會於抬頭顯示器外亮起同伴燈。死因研訊9月21日續。

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記者：梁錦麟