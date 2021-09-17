【野鴿避孕】漁護署展開兩年野鴿避孕試驗計劃　昐長遠能改善滋擾問題

▲ 漁護署展開兩年野鴿避孕試驗計劃，昐長遠能改善野鴿滋擾問題。（政府新聞處）

漁護署今日（17日）分別於中西區、九龍城區和西貢區3個野鴿聚集點展開為期兩年的野鴿避孕藥試驗計劃，試行向野鴿餵飼塗上避孕藥的飼料以控制野鴿的繁殖，昐長遠能改善野鴿滋擾問題。

漁護署發言人表示，野鴿避孕藥試驗計劃旨在評估餵飼野鴿進食避孕藥對減少野鴿滋擾問題的成效。計劃會於鄰近港鐵堅尼地城站A出口、馬頭圍道及馬坑涌道休憩花園及港鐵坑口站A出口的野鴿聚集點進行。

漁護署委託服務承辦商每日一次於特定時間以塗上避孕藥的飼料餵飼野鴿。承辦商人員會穿着印有「漁護署合約承辦商」的反光背心，並於餵飼點放置告示牌，提醒市民正在進行有關計劃；並會監察整個餵飼過程，避免其他動物食用含有避孕藥的飼料，亦會將剩餘飼料清理乾淨。

▲ 漁護署展開兩年野鴿避孕試驗計劃，昐長遠能改善野鴿滋擾問題。（政府新聞處）

漁護署表示，計劃採用的飼料為塗上避孕藥的天然粟米粒，該避孕藥的有效成分為「尼卡巴嗪」（Nicarbazin）。外國研究顯示，服食該避孕藥並不會對雀鳥（包括野鴿）產生明顯的副作用，而雀鳥在停止服食有關藥物後，其生育能力將會恢復。根據世界衛生組織研究，人類大量服用該藥物才可能會對健康構成危險，正確使用相關藥物是安全的。此外，「尼卡巴嗪」會在自然環境中分解，對環境影響甚微。

漁護署指，已聘請香港城市大學為顧問，負責相關數據收集、研究和評估。漁護署會根據計劃的成效和實際情況決定下一步工作，包括是否繼續有關計劃，及在其他野鴿聚集點推行有關計劃，並會適時向外公布計劃進展。

漁護署發言人呼籲市民配合有關計劃，避免於餵飼期間走近餵飼點。如有查詢，請致電1823。

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責任編輯：李榮忠