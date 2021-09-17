【2021中秋節】紐約明星至愛MarieBelle New York　全港首站在港推流心奶黃及朱古力海鹽月餅【內附連結】

▲ 輕奢・流心奶黃月餅禮盒$288。(品牌提供)

深受不少國際名人和明星喜愛的朱古力名牌 MarieBelle New York 以香港為全球首站，即日起在香港官網正式推出流心奶黃及朱古力海鹽月餅，更備有4款優雅的禮盒裝及奢華大方的禮品籃。

兩款中秋限定月餅均以日本高級麵粉製造，朱古力海鹽月餅是用上法國海鹽及可可粉，整顆月餅外至餅皮、內至餡料都是蘊含香濃的朱古力味道，餅皮包裹著朱古力細碎，充滿口感，細嚼餡料即感受到法國海鹽的鹹香。

▲ 月夜・流心奶黃月餅手提禮盒。(品牌提供)

而流心奶黃月餅則有新鮮鹹蛋黃，配以法國高級發酵牛油和忌廉手工製成，絕無添加劑或防腐劑。鬆軟的餅皮包裹著混入了鹹蛋黃碎粒的流心奶黃，散發著濃郁甘香。建議加熱後吃，更能感受如流沙般湧出的細滑連綿奶黃口感。

品牌一次過把兩款月餅口味置於這個經過精心設計的月夜・流心奶黃月餅手提禮盒內，更加令女士們愛不惜手。深藍色的月夜盒面以精緻的歐式線條勾勒出半彎月，手提位置再繫上特製的品牌絲巾，印上源自神話故事的天使，更添華麗高雅氣息。

此禮品盒包括兩件流心奶黃月餅、兩件朱古力海鹽月餅兩件，及特級茶葉兩包（朱古力玫瑰紅茶、特級伯爵茶），售價$488/盒。

可於按此官網連結即日起接受訂購及中文網店連結或親臨銅鑼灣崇光百貨地庫B2層 Pop-up counter (至9月21日)選購。

記者：郭秀芳