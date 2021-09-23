【生命有價】生命熱線3個來電高峰期揭示各階層港人辛酸　社工難忘花逾3小時解救企跳少女

▲ 生命熱線3個來電高峰期揭示港人辛酸，社工難忘花逾3小時解救企跳少女。

迷失在人生低谷，一通生命熱線可為不少人帶來曙光，感受世間的一絲溫暖。生命熱線高級項目經理兼註冊社工Leon在生命熱線工作4年，在小而密閉的Call房中聽過不少在生死邊緣人士的電話。他坦言，來電者的煩惱有很多種，有感情失意、家庭問題、財困、失業，而他們能做的，就是陪伴，電話中的安慰和理解，或已足以打消一個人的自殺念頭。

▲ 生命熱線高級項目經理兼註冊社工Leon。

3段熱線高峰期

生命熱線7x24小時全天候運作，每日接350至400通電話，一個月可達1萬1千個來電。Leon透露每日其實有3段來電高峰期，分別是中午12點、傍晚6、7點及凌晨，而每段時間或許都代表著不同人的煩惱和辛酸。

中午12時正常是上班時間，但要明白未必「人人有工返」；傍晚6、7點是放工時間，有些人工作一整天後，就快壓力爆煲而致電生命熱線，亦有人因為不想家人知道，而選擇在回家路上，乘搭公共交通工具時致電；凌晨時分夜闌人靜，更令人傷痛。有研究更顯示，清晨5、6點是自殺個案較多的時間，因為對於一些人而言，很辛苦地捱過了一日，日出反而代表著更辛苦的一日又開始。種種原因，導致有以上3個「熱線」高峰期。

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陪談逾3小時解救企跳少女

每一通電話都承受著生命的重量，每一通電話都令Leon難忘。最近Leon就處理過一名少女企跳的高風險自殺個案，戰戰兢兢地陪談了3個半小時以上。

我很快就會跳下去，等到地面不太多人時我就會跳，或者傾到電話沒電時，我就會跳。

一名10多歲的少女因為感情問題，站在5、6層高的停車場準備跳樓自殺。

一收到來電，Leon和同事馬上緊張起來，希望透過傾談了解少女發生何事，透過交談取得信任。原來少女與男朋友分手，這段感情對她來說很重要，分手後，她覺得整個世界塌了下來。

由於少女提到電話沒電時就會跳下去，所以Leon每隔一段時間都會問一下電話剩餘電量。中途又會問少女需不需要幫忙叫救護車，但被拒絕。他坦言整個過程緊張、刺激又驚險，處理時必須小心，觀察少女的情緒反應。

最終二人花了3個半小時，成功讓少女願意叫救護車，二人也一直陪伴少女直至救護員到場才掛線，並承諾翌日再與少女聯絡。

Leon表示，每一位致電生命熱線的人，其實都想找人幫忙才會打電話。

打得來生命熱線的人，都好想找人幫忙。他們的創傷已到了臨界點，但尚未堅決輕生，故帶著矛盾的心情致電生命熱線。我們不會放棄每一通電話。

他強調，熱線內容絕對保密，沒有來電顯示、沒有錄音，來電者不用擔心身份曝光。就算是接線位置，都是一間密閉的小房間，不會有旁人「偷聽」。假如求助者有需要，亦可要求參加輔導服務。

▲ Call房環境。

Leon表示個案成功會帶來喜悅，因為「真的有一條生命在介入下，放下了自殺的想法。」

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尊重每一位當事人意願

不過，間中亦會有未能「即時看到效果」的來電。Leon指，有時可能陪伴了1小時，但來電者仍未放棄自殺想法就要求掛線，當刻雖然社工或義工都很想盡力挽留，但仍要尊重當事人想掛線的意願。

我們會以來電者的意願作大前題，不會強迫他，會尊重他想掛線的意願。雖然之後他作的任何決定，我們不會知道，但希望可以藉此散播「種子」，在這段陪伴他的時間中，讓他思考多點，發現有第2個選擇。因為當事人過往可能經歷了很多拒絕、排擠、孤立……

▲ 生命熱線高級項目經理兼註冊社工Leon，小而密閉的Call房中聽過不少在生死邊緣人士的電話。

走進當事人的生命

於生命熱線工作4年，他明白到自殺這個決定「並非一件錯的事」，當事人背後一定有複雜的原因，或許是能力、資源、處理方式所限，所以才會覺得走投無路。他舉例，假如一名婦女剛離婚，又遇上失業，然後又要照顧一對年幼的子女，其實她的選擇真的不多。

而接線的社工或義工可做的，就是走進當事人的生命，陪伴並告訴當事人看看其他選擇。

陪伴是非常有力量（powerful）的。

他又感謝一直以來所有服務使用者，他認為不是社工在幫人，反而是大眾在幫助他，讓他看到人生百態、作出反省，走更遠的路：「大家的經驗帶領我人生怎樣走會更好。」

記者：楊宛茜