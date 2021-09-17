【非法佔用】食環署警方聯手打擊店鋪阻街　月底至10月初試驗計劃

▲ 食環署警方聯手打擊店鋪阻街，月底至10月初試驗計劃。（政府新聞處）

食環署發言人今日（17日）表示，多個政府部門代表連日分別在荃灣區、九龍城區和觀塘區聯同當區區議員進行公眾教育和宣傳，提醒店鋪負責人和其他持份者切勿擺放貨物或物品在公眾地方或馬路，對行人或車輛的流動造成阻礙，否則食環署和香港警務處會採取行動清除有關貨物或物品。

發言人指，食環署人員在上述3區的多個當眼位置展示橫額，並聯同相關地區民政事務處和香港警務處代表與當區區議員向店鋪負責人派發通告，提醒他們切勿非法擴展營業範圍，將貨物和物品放置在公眾地方，否則可被檢控，亦須承擔因清除行動而引致的損失。

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發言人表示，食環署近年觀察所得，部分店鋪經營者為求方便，違法把送抵店鋪的貨物擺放在路旁甚至馬路，非法擴大經營範圍。此舉不僅非法佔用公眾地方，同時亦造成阻塞通道，還會危害道路使用者的安全，不但招致公眾投訴，也引起地區和社會的普遍關注。

發言人續指，為更有效處理有關店鋪非法擴經營範圍和阻塞通道問題，除加強檢控違例者外，食環署將與警方在9月底至10月初於上述3區展開試驗計劃，警方會運用其清除阻礙物的法定權力，而食環署會安排清除放置在馬路或公共地方的阻礙物（包括貨物）。在兩個部門共同合作下，期望新執法策略能有效處理店鋪違例擴展營業範圍所產生的問題。

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責任編輯：李榮忠