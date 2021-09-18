【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母對兒子有信心：賽後一齊打邊爐【不斷更新】

▲ 今晚開戰。（攝影：黃建輝）

鍾培生與林作「林鍾一戰」拳賽《培生擂台：無敵盃We are Champs》在今晚（9月18日）於九展舉行。除鍾培生與林作的壓軸戰之外，當有還5場賽事。

當中包括有真正專業拳手：吳景聰對李鑑任、潘啟情對姚達輝、錢師傑對李耀東外，另有非專業拳手上場：《造美人》Kathy對「口罩小姐」Ollie、張致恆對大J。

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今晚比賽在九展舉行，現場約坐滿八成觀眾，旁述之一，更邀來梁榮忠任擔任。

【20:30】賽事開始，司儀方力申、蔡宛珊出場，多謝贊助商。大電視講今次比賽的原因，是由網絡抽水戰衍生擂台賽，之後拳手逐一出場。

鍾培生負責致辭，他稱：「多謝大家到場，希望包括自己在內12位拳手打出精彩的賽事。」之後有醒獅表演，並由鍾培生代表點晴。

【20:25】鍾培生父母現身觀眾席，並跟汪明荃羅家英夫婦一同合照。

▲ 鍾培折父親（左二）及鍾培生母親（中），及羅家英阿姐。（攝影：黃建輝）

【19:35】約晚上7:30 ，有不少名人陸續捧場，包括汪明荃羅家英、口罩小姐亞軍「阿姨」徐蒨寧等。

林作母親跟七仙羽一同到場受訪，七師傅稱已為林作唸經，而林母稱不緊張，因得到師傅諗經不會擔心，覺林作會贏，被問之後賽事後會否陪兒子，林母稱會一齊打邊爐，還稱可約鍾培生一齊去。

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